فروش 9 هزار تنی LAB پتروشیمی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این مجتمع در مرداد ماه امسال چهار هزار و 130 تن LAB و 358 تن HAB تولید کرد.

عملکرد سیستم فروش داخلی و خارجی پتروشیمی بیستون در بخش بازرگانی الکیل بنزن خطی عرضه بیش از 9 هزار و600 تنی این محصول در پنج ماه امسال بوده است.

بر این اساس الکیل بنزن خطی با ظرفیت تولید 50 هزار تن در سال ، به عنوان ماده اولیه شوینده ها و الکیلات سنگین با ظرفیت تولید سالانه 6.5 هزار تن در ساخت روغن های صنعتی کاربرد دارد.

خوراک این واحد سالانه 386 هزار تن نفت سفید و 19 هزار تن بنزن است که نفت سفید از پالایشگاه کرمانشاه و آبادان و بنزن از مجتمع پتروشیمی بوعلی و بندر امام تامین می شود.

مجتمع پتروشیمی بیستون واقع در کرمانشاه در بهمن ماه سال 1383 به بهره برداری رسید.