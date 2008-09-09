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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۱۴

در 5 ماه اول امسال صورت گرفت:

فروش 9 هزار تنی LAB پتروشیمی کرمانشاه

در 5 ماه نخست امسال در مجتمع پتروشیمی بیستون کرمانشاه 18 هزار و 522 تن محصول الکیل بنزن خطی ( LAB) و بیش از یک هزار تن الکیلات سنگین ( HAB) تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این مجتمع در مرداد ماه امسال چهار هزار و 130 تن LAB و 358 تن HAB تولید کرد.

عملکرد سیستم فروش داخلی و خارجی پتروشیمی بیستون در بخش بازرگانی الکیل بنزن خطی عرضه بیش از 9 هزار و600 تنی این محصول در پنج ماه امسال بوده است.

بر این اساس الکیل بنزن خطی با ظرفیت تولید 50 هزار تن در سال ، به عنوان ماده اولیه شوینده ها و الکیلات سنگین با ظرفیت تولید سالانه 6.5 هزار تن در ساخت روغن های صنعتی کاربرد دارد.

خوراک این واحد سالانه 386 هزار تن نفت سفید و 19 هزار تن بنزن است که نفت سفید از پالایشگاه کرمانشاه و آبادان و بنزن از مجتمع پتروشیمی بوعلی و بندر امام تامین می شود.

مجتمع پتروشیمی بیستون واقع در کرمانشاه در بهمن ماه سال 1383 به بهره برداری رسید.

کد مطلب 746762

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