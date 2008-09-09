آمل دومین شهر دارای بافتهای قدیمی در کشور است

حسین علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: هم اکنون شهر آمل حدود 160 هکتار بافت قدیم شهری دارد.

وی تصریح کرد: برای اجرای طرح بافت قدیم به طول یک هزار و 200 متر که بلوار طالب آملی و بلوار شهید بهشتی را به هم وصل می کند به 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

علیزاده با بیان اینکه شهرداری به تنهایی توانایی انجام اجرای این طرح بزرگ را دارد از سرمایه گذاران برای مشارکت در این طرح دعوت کرد.

شهردار آمل با اشاره به اینکه تاکنون هنوز ابلاغیه تشکیل ستاد بافت قدیم صادر نشده است، تصریح کرد: با ابلاغیه تشکیل ستاد بافت قدیم از سوی رئیس جمهوری این ستاد با عضویت رئیس شورای شهر و شهردار و دو نفر از اساتید مرتبط فعالیت خواهد کرد.

علیزاده همچنین متمم بودجه پیشنهادی شهرداری آمل به شورای این شهر را امسال بیش از 20 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دولت فقط سه درصد آن را تامین می کند.

به گفته وی، برای تسریع و پیشرفت در طرح های عمرانی و زیباسازی در شهر نیازمند همکاری شهروندان در پرداخت به موقع عوارض شهری است.

وی همچنین از آغاز مطالعه پل پنجم در شهر آمل بر روی رودخانه بزرگ هراز ، پل زیرگذر و روگذر میدان 17 شهریور این شهر خبر داد.

