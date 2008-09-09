ایران و امارات بر افزایش همکاری اقتصادی تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا آصفی سفیر کشورمان در این دیدار ضمن اشاره به حجم گسترده روابط اقتصادی دو کشور، بر ضرورت تلاش جهت رفع موانع موجود در زمینه افزایش مبادلات بازرگانی تاکید کرد و خواستار توجه جدی مسئولان ذیربط در این خصوص شد.

آصفی در این دیدار همچنین در باره رفع برخی مشکلات ایرانیان مقیم در امارات عربی متحده گفتگو کرد و خواستار توجه بیش از پیش به مراکزی همچون بیمارستان و باشگاه ایرانیان دبی به عنوان مراکزی عامه المنفعه و غیر انتفاعی شد.

شیخ حمدان بن راشد آل مکتوم نیز در این دیدار با اشاره به سوابق تاریخی روابط دو کشور، روابط اقتصادی دو کشور را بسیار خوب توصیف و بر ضرورت تلاش جهت افزایش زمینه های همکاری میان دو کشور تاکید کرد.

نایب حاکم دبی همچنین ایرانیان مقیم در امارات را دارای جایگاهی خوب و متین ذکر کرد و نسبت به رفع مشکلات آنان قول همکاری لازم داد.