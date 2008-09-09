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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۲۴

تیم ملی والیبال بانوان هیئت والیبال مازندران را شکست داد

ساری - خبرگزاری مهر: تیم ملی والیبال بانوان کشور در رده سنی نوجوان در دیداری تدارکاتی تیم هیئت والیبال مازندران را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در این دیدار که صبح امروز در سالن ورزشی مرکز آموزش بانک کشاورزی بابلسر برگزار شد تیم های والیبال بانوان رده نوجوانان سه بر یک برابر نماینده مازندران به برتری دست یافت.

تیم ملی بانوان در ستهای اول، دوم و چهارم با نتایج 25 بر 14، 25 بر 23، 25 بر 20 از حریف خود امتیاز گرفت و فقط ست سوم این مسابقه را 25 بر 23 به تیم مازندرانی واگذار کرد.

نائب رئیس هیئت والیبال مازندران گفت: این دو تیم شب چهارشنبه هم در دومین دیدار دوستانه خود در بابلسر به مصاف هم می روند.

معصومه قلی زاده افزود: این دیدار در حاشیه اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال بانوان کشور در رده نوجوانان در اردوی بابلسر انجام شد.

به گفته وی، تیم ملی والیبال بانوان با 17 بازیکن از 15 شهریور ماه اردوی یک هفته ای خود را در مرکز آموزش بانک کشاورزی بابلسر برپا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: تیم ملی والیبال بانوان در رده نوجوانان زیر نظر مربیان تیم ملی در اردوی آماده سازی بابلسر خود را برای حضوری قوی تر در بازیهای آسیایی که از 20 مهر ماه امسال در فیلیپین برگزار می شود، آماده می کند.

کد مطلب 746767

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