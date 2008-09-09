اعتبارات اجرای طرحهای خشکسالی در خراسان رضوی اختصاص یافت

جواد عرفانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: مبلغ ‪ ۱۰۸‬میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ‪ ۳۶۰‬طرح مرتبط با پدیده خشکسالی در این استان از محل اعتبارات ملی و استانی جهت پیشگیری از خسارات ناشی از خشکسالی به هشت دستگاه اجرایی اختصاص یافت.

وی افزود: امسال خراسان رضوی علاوه بر موضوع خشکسالی دچار وضعیت تغییر اقلیم و آب و هوا شد به گونه ‌ای که به خاطر سرمای شدید در زمستان و بارش اندک، مجموعه کشت دیم در سطح استان از بین رفت.

عرفانیان با اشاره به اینکه حجم روان ‌آبهای استان ‪ ۶۸‬درصد نسبت به دوره متوسط کاهش یافته است، یادآور شد: آب ورودی به مخزن سدهای طرق و کارده نیز به ترتیب ‪ ۳/۳۵‬و ‪۱۰/۳۱‬ میلیون مترمکعب نسبت به دوره متوسط کمتر شده است.

مدیرکل دفتر بازسازی ‌و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی گفت: بارشهای رگبار پراکنده، طوفان سنگین در سبزوار و چند شهرستان دیگر، هجوم ملخ به برخی نقاط استان و کاهش ‪ ۵۷/۲‬درصدی بارش نسبت به سال زراعی گذشته در بهار نیز خساراتی را به بار آورد.