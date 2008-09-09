گردشگری جزیره میر مهنا توسط بخش خصوصی توسعه می یابد

تیمور یزدان شناس در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: جزیره میرمهنا که حدود 70 هکتار مساحت دارد با چشم اندازی زیبا توانسته نظر سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جذب کند.

وی اظهار داشت : هم اکنون طرح مطالعاتی توسعه گردشگری این جزیره که بزرگترین سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان بوشهر به حساب می آید، رو به اتمام است .

فرماندار گناوه با بیان اینکه مطالعات طرح توریستی جزیره یاد شده در سه فاز انجام شده و فاز چهارم در دست بررسی است، گفت: فرمانداری این شهرستان با صرف 10 میلیارد ریال بودجه توانست جاده دسترسی به جزیره را آماده کند تا کارشناسان به راحتی کار مطالعاتی را پی بگیرند.

تیمور یزدان شناس افزود: هر فاز از این پروژه هزار میلیارد ریال هزینه دربر دارد که سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی آن را بر عهده دارند.

وی بیان داشت: شرکت سرمایه گذاری فلامینگو به عنوان شرکت مادر توانسته موافقت و همراهی سرمایه گذاران خارجی را جذب کند تا این جزیره زیبا بیشترین سرمایه گذاری توریسم استان را به خود اختصاص دهد .