گردشگری جزیره میر مهنا توسط بخش خصوصی توسعه می یابد

تیمور یزدان شناس در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: جزیره میرمهنا که حدود 70 هکتار مساحت دارد با چشم اندازی زیبا توانسته نظر سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جذب کند.
وی اظهار داشت: هم اکنون طرح مطالعاتی توسعه گردشگری این جزیره که بزرگترین سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان بوشهر به حساب می آید، رو به اتمام است.
فرماندار گناوه با بیان اینکه مطالعات طرح توریستی جزیره یاد شده در سه فاز انجام شده و فاز چهارم در دست بررسی است، گفت: فرمانداری این شهرستان با صرف 10 میلیارد ریال بودجه توانست جاده دسترسی به جزیره را آماده کند تا کارشناسان به راحتی کار مطالعاتی را پی بگیرند.
تیمور یزدان شناس افزود: هر فاز از این پروژه هزار میلیارد ریال هزینه دربر دارد که سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی آن را بر عهده دارند.
وی بیان داشت: شرکت سرمایه گذاری فلامینگو به عنوان شرکت مادر توانسته موافقت و همراهی سرمایه گذاران خارجی را جذب کند تا این جزیره زیبا بیشترین سرمایه گذاری توریسم استان را به خود اختصاص دهد.
جزیره میر مهنا در نزدیکی بندر ریگ قرار دارد.
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