صدور یک میلیون و 471 هزار جلد سند مالکیت

به گزارش خبرگزاری مهر ، گرامی با اشاره به 500 هزار و 102 مورد تفکیک در بخش املاک کشور گفت: در سال 86 بالغ بر 3 میلیون فقره پاسخ برای استعلامات ارسالی تهیه شده وبرای 104 هزار و 502 ملک نیز عملیات تجدید صدور صورت گرفته است.

مدیر کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به برگزاری دوره های تخصصی برای مدیران و کارشناسان املاک سازمان ثبت اسناد در سراسر کشور افزود: با عنایت به اینکه قوانین فعلی تناسب لازم را با سرعت کار نرم افزار املاک ندارد، لذا لایحه پیشنهادی اصلاح قوانین املاک در دست تکمیل است که با اصلاح این قوانین جهت پذیرش ثبت املاک فاقد سابقه ثبت، تحولی اساسی در تسهیل و تسریع امور و ارتقا کیفی این بخش بوجود می آید.

وی افزود: مقدمات تهیه و تدوین آرا صادره از شورای عالی ثبت نیز در دست رسیدگی است و امیدواریم تا پایان امسال مجموعه ای مدون از آرا این شورا به انضمام کلیه نظرات ارائه شده جهت انتشار آماده شود.