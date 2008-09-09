انتقاد شدید اللحن رسایی نسبت به نطق علیخانی

به گزارش خبرنگار مهر حمید رسایی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس با بیان اینکه در روزهای اخیر شاهد بودیم که فردی در پایگاه اینترنتی خود به بهانه تذکر به مراجع و علمای دین، با بدترین شیوه و سخیف‌ترین ادبیات نسبت به یکی از مراجع انقلابی و زمان‌شناس حوزه‌های علمیه، قلم فرسایی کرده است، گفت : فردی در پایگاه اینترنتی خود در بیانی که شایسته یک عنصر فرهنگی نیست، نسبت به ورود علمای دینی در برخی از موضوعات سیاسی و اجتماعی اظهار فضل کرده و از ایشان خواسته که در امور حکومتی دخالت نکنند، همین شخص که خود چنین توصیه کرده، در بخش‌هایی از یادداشت خود به نوعی در امور مربوط به مراجع دخالت کرده است.



وی با بیان اینکه همه می‌دانند که تاکید حضرت امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و علمای بزرگی همچون شهید مطهری همواره و حتی پس از انقلاب اسلامی بر استقلال حوزه‌های علمیه از دولت‌ها بوده است، تصریح کرد: اقتضای این استقلال هم این است که نه تنها مراجع متعهد و علمای بزرگ که حتی روحانیون انقلابی در مواقعی که احساس وظیفه کنند، نسبت به امور تذکر دهند، البته بدیهی است که در دوره استقرار نظام ولایت فقیه، بسیاری از این تذکرات با مواضع و جهت‌گیری‌های مقام معظم رهبری که خود از جمله مراجع تقلید هستند، تنظیم می‌شود و قطعا در این مورد هدف علما از بیان این تذکرات، جز خیرخواهی‌ چیز دیگری نیست.



نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: بسیار واضح و روشن است که مراجع عظام هم انتظار ندارند که در تمام امور بلافاصله با بیان تذکری، واکنش سریع و انجام آن را ببینند، آنها نیز می‌دانند که اصلاح برخی از امور یا عمل به برخی از نصایح نیاز به گذر زمان دارد و حتی در مواردی با ارائه توضیحات نسبت به اجرایی نشدن خواسته‌‌ای قانع می‌شوند، بنابراین کسی حق جسارت نسبت به ایشان به خاطر ابراز تذکراتشان را ندارد و واکنش توهینی نسبت به تذکرات مراجع، فرد توهین کننده را از جرگه اصولگرایی خارج می‌کند.



رسایی بابیان اینکه اظهارنظر یک کارگردان سینما و نویسنده را نسبت به حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی را دیدم، گفت: بسیار ناراحت شدم و شخصا خدمت ایشان رسیدم و کسب تکلیف کردم، حتی مطلع شدم که برخی از دوستان طلبه قصد واکنش عمومی به این موضوع را دارند، ولی ایشان فرمودند که راضی نیستند مسئله شکل عمومی پیدا کند، در همان دیدار نیز ایشان تاکید کردند که من نیز می‌دانم اظهار‌ نظر این فرد ربطی به دولت ندارد ولی برخی آن را بهانه و به دنبال سوء استفاده خواهند هستند، آن پیش‌بینی حکیمانه، چند روز قبل از همین تریبون تحقق یافت.



وی با اشاره به نطق علیخانی نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: متاسفانه در روز یکشنبه شاهد بودیم در حالی که نویسنده این مطلب موهن، هیچ ارتباطی با دولت نداشته و ندارد و حتی در مواقعی مواضع ضد دولت نیز دارد، برای چندمین بار از سوی شخصی که ادبیات توهینی او نسبت به رئیس جمهور همواره باعث وهن مجالس هفتم و هشتم بوده، به شکل سخیفانه‌ای دولت و رئیس جمهور مکتبی را مورد حمله قرار داد تا آنجا که شخصیتی چون آشتیانی عضو جامعه مدرسین و نماینده مردم قم در مجلس وقتی مطلع شدند که بنده قصد تذکر دارم، فرمودند، اعتراض خود را به این سخنان اعلام کنید.



نماینده مردم تهران در مجلس افزود: برخی از نشریات اصلاح‌طلب به استناد سخنان بی‌ادبانه و نسبت‌های ناروایی که از این تریبون نسبت به نیروهای اصولگرا و دولت نهم که مورد حمایت و علاقه‌ مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید است روا داشته شد و تیتر آغاز اهانت به مراجع در دولت نهم را برگزیدند، اما چه می‌شود کرد که دروغگو کم حافظه است، چرا که یکی دیگر از نشریات اصلاح‌طلب، دقیقا دو ماه قبل از این نطق، یعنی در تاریخ 16 تیر 87 در مقاله‌ای با استناد به اسناد تاریخی می‌نویسد "اگر چه در سالهای پیش از انقلاب، ماموران رژیم پهلوی دوبار به بیت آیت‌الله گلپایگانی حمله کردند اما از دیگر سو برخی روحانیون هم درباره کتاب شهید جاوید دو بار به منزل ایشان رفتند و فریاد اعتراض خود را به گوش ایشان رساندند"، اختلاف آنچنان بالا گرفته بود که ساواک در گزارش خود آورده بود "طلاب طرفدار کتاب «شهید جاوید» قبل از ماه محرم به منزل آیت‌الله گلپایگانی حمله ‌ور شدند و قصد کشتن وی را داشته‌اند، به طوری که مشارالیه در منزل خود در حضور اجتماع طلاب فریاد برآورده است که مرا راحت بگذارید و اگر قصد کشتن مرا دارید، من در اختیار شما هستم."



رسایی خطاب به نمایندگان اظهار داشت: آقایان مراجعه کنند ببینند این نشریه اصلاح‌طلب نام چه کسی را به عنوان طلبه‌ای که به بیت آیت‌الله گلپایگانی رفته و فریاد اعتراض سر داده، ذکر کرده است، آن وقت قضاوت کنند که دولت نهم و یا همسر سخنگوی دولت اهانت به مراجع را آغاز کردند یا کسانی که امروز رگ های گردنشان در حمایت از مراجع بیرون می‌زند.



وی در ادامه افزود: راستی آن روز که عضو سازمان نامشروع به جای نهج‌البلاغه، از مارکس سخن می‌گفت، مقلدان را میمون نامید؛ چرا به پشت این تریبون نیامدید و رئیس جمهور وقت را به باد استهزا و ناسزا نگرفتید؟ چرا وقتی وزیر وقت ارشاد که با ادعای خودش با سر کشیدن شیر درازگوشان، سیاست را ترک کرد و همنشین شرق‌الاوسط و العربیه شد، با سخیف ترین ادبیات خطاب به آیت‌الله مکارم شیرازی سخن می‌گفت، صدای خود را کلفت نکردید و دستانتان به رعشه نیفتاد؟



نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این سئوال که چرا آن روز ما اعتراض بر زبان و کفن بر تن داشتیم؟ گفت: چون می‌دیدم کسانی که باید جلوی این هتاکی‌ها را بگیرند، حامی هتاکان شده‌اند و حتی دستگاه قضایی را تحت فشار از بالا و چانه‌زنی از پایین قرار داده‌اند، آیا امروز فرد اصولگرایی را پیدا می‌کنید که از هتاکی و هتاکان دفاع کند و دستگاه قضایی را برای انجام وظیفه در برخورد با اهانت کنندگان تحت دشنام و فشار قرار دهد؟



رسایی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی شما که مدافع مراجع هستید، چرا در مجلس ششم وقتی آیت‌الله مکارم شیرازی نامه‌ای اعتراض‌آمیز از عملکرد هم‌ پیمانانتان را تسلیم هیئت رئیسه مجلس کرد، حاضربه نطق نشدید؟ و موسی قربانی، مظلومانه آن را در نطق خود قرائت کرد.



وی با بیان اینکه در روزهای اخیر زمزمه سئوال از رئیس جمهور از سوی چند تن از نمایندگان مجلس شنیده می‌شود، گفت: به عمد، تعداد حامیان خود را بیش از اندازه واقعی اعلام می‌کنند، طبعا سئوال از رئیس جمهور و وزرا چنانچه طبق آیین‌نامه داخلی باشد، حق نمایندگان است، اما آیا طراحان این قصه که نمی‌خواهند رسما و علنا خود بار این موضوع را به عهده بگیرند، اندکی درباره نتایج این اقدام اندیشیده‌اند.



نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سخنان اخیر رحیم مشایی در مردم اسرائیل گفت: اینجانب در خصوص معاون رئیس جمهور، سخن امیرالمومنین را به احمدی نژاد یادآور می‌شوم که "لا تثق باخیک بکل الثقه" و حتی در انتقاد از مواضع مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی بیش از هشت مصاحبه انجام داده‌ام و همچنان معتقدم که ایشان باید نسبت به بکار بردن واژه جعلی مردم اسرائیل عذرخواهی کند، البته توضیحات چند باره وی و متن پنج صفحه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر نامشروع بودن رژیم صهیونیستی و همچنین تاکید بر حمایت از حقوق ملت مظلوم فلسطین و نابودی مهاجران یهودی که به تایید رژیم نامشروع صهیونیستی می‌پردازند، روشنگر عدم انحراف در مواضع اصولی دولت نهم است.



رسایی افزود: به همین دلیل نیز رهبری انقلاب با علم و اطلاع به همه مخالفت‌ها و حساسیت‌های به حق، در دیدار با اعضای دولت ضمن تمجید ویژه از جهت‌گیری دولت نهم و پافشاری آن بر اصول و آرمان‌های امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی که یکی از آنها مواضع دولت در برابر رژیم صهیونیستی و ضربه زدن به آن است، فرمودند "اتقوا من موضاع التهم" و خطاب به اعضای دولت تاکید کردند که برای خودتان و برای دولت مسئله درست نکنید و بهانه دست جنجال آفرینها ندهید.



وی اظهار داشت: با توجه به همه این امور، به نظر می‌رسد که برخی اقدامات از جمله زمزمه طرح سوال از رئیس جمهور که با استقبال جریانات و افراد مسئله‌دار سیاسی بیرون مجلس مواجه شده، صحیح نباشد و از مصادیق جنجال‌آفرینی تلقی شود، مگر این جمله از رهبری شنیده نشد که مجلس هشتم باید بر همکاری با دولت به عنوان یک اصل تکیه کند چرا که دولت انصافا پرکار و خستگی‌ناپذیر است و همان کارها و اهدافی را پیگیری می‌کند که مجلس در پی آن است.



نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد : مگر مقام معظم رهبری به پرهیز از رقابت با دولت و معارضه با آن توصیه نکردند و نفرمودند در اوج اعمال وظایف نظارتی مجلس، باید کاملا مراقب و هوشیار بود که این امر، به وسیله‌ای برای معارضه قوا تبدیل نشود، دو عنصر نظارت و همکاری صمیمانه، در تعامل با قوای دیگر، باید دو بخش تفکیک ناپذیر باشند، مسئولیت نظارتی مجلس هرگز نباید به دست اهمال سپرده شود، اما هرگز هم نباید نظارت مجلس به معنای رقابت با دولت و نشنیدن نیازها و ضرورت‌ها و تنگناهای آن شمرده شود.



رسایی با اشاره به تاکید رهبری بر حمایت از دولت نهم گفت: مگر مقام معظم رهبری هماهنگی با دولت نهم را در حرف و عمل تاکید نکردند که شما باید در کنار دولت انقلابی و مومن پیشاهنگ این حرکت شجاعانه و مدبرانه باشید و دنیا از همه شما سخن واحدی بشنود و تبلور عزم ملی را در حرف و عمل شما ببیند.



وی درپایان سخنان خود تصریح کرد: مگرنه اینکه رهبر معظم انقلاب به مراقبت از رخنه و نفوذ دشمن در اختلافات تاکید کردند، با این حساب آیا از رئیس جمهور خواستیم تا در جلسه‌ای دوستانه و نه طرح سوال رسمی به سوالاتمان پاسخ دهد؟ مگر تعامل با دولت پرکار، مکتبی، انقلابی، مردم‌مدار، معتقد به اصول و مبانی از سوی رهبری به عنوان یک اصل برای این مجلس تعیین نشد؟ آیا این اقدام که با استقبال مطبوعات زنجیره‌ای و رادیوهای بیگانه مواجه شده، عمل به آن اصل است؟ امشب همه میهمان رهبر معظم هستیم، آیا مجلس در اجرای توصیه‌ها و فرامین این دلسوز مردم حرفی برای گفتن دارد؟ آیا زمزمه طرح سوال از رئیس جمهور اصولگرا در راستای عمل به این توصیه‌هاست؟ بی‌شک مجلس هشتم که مجلس همسو با اوامر ولایت است از این بازی استقبال نمی‌کند.