به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر علمی‌این همایش دکتر شیده احمدی است .

این هم‌اندیشی به پدیده مهاجرت و بازتابهای آن نزد مهاجران، به‌ویژه مهاجران هنرمند می‌پردازد. مباحث این همایش در قالب دو محور عمده است.

محور اول هنر و مهاجرت که ارتباط انواع هنر و سبک‌های هنری با پدیده مهاجرت را به طور کلی مورد بررسی قرار می‌دهد. در این محور به مباحثی چون رابطه مهاجرت و تحولات هنر، مهاجرت و هنر پسااستعماری، هنرملی/هنر جهانی و مهاجرت، مهاجرت و جغرافیای انسانی، سبک هنری و مهاجرت و مهاجرت و هنر ایرانی پرداخته می‌شود.

محور دیگر به تخیل هنری و مهاجرت در حوزه نقد که از نقطه نظر‌های مختلف انتقادی به ویژگی‌های هنر مهاجر می‌پردازد اختصاص دارد. عمده مباحث محور دوم عبارت اند از: نقد فرهنگی و مهاجرت،‌بینامتنیت و ترامتنیت و مهاجرت، ژئوکرتیک و مهاجرت هنر، گونه‌شناسی و مهاجرت و ارتباط آن با هنر و...

مهلت ارسال چکیده مقالات این هم اندیشی تا پایان مهر ماه 1387 و ارائه کامل مقالات تا پایان آبان ماه است. این هم‌اندیشی دی ماه 1387 در تهران برگزار می‌شود.

نشانی دبیرخانه این هم اندیشی: تهران، انتهای خیابان فلسطین جنوبی، خیابان لقمان ادهم، کوچه بوذرجمهر، شماره 23، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی‌‌ایران است.



