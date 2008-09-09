امسال 8100 تخلف رانندگی در خراسان جنوبی به وقوع پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ علیرضا امینی، ظهر امروز در جلسه شورای ترافیک و کمیته حفاری شهرستان بیرجند با بیان اینکه میزان تخلفات در مرداد ماه سال گذشته حدود سه هزار و 900 مورد بوده است، اظهار داشت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سه برابر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه بیشترین تخلف و تصادفات در زمان عدم حضور پرسنل انتظامی و اداره راه و ترابری رخ می دهد، اظهار داشت: مسئولان اجرایی باید تمام ابزارها و اقلام کنترلی را لحاظ کنند تا راننده متخلف حتی در نبود پلیس هم تخلف نکنند.
معاون عمرانی فرمانداری بیرجند نیز در این جلسه از افزایش 5/1 برابری جمعیت شهر بیرجند از زمان مرکز استان شدن تاکنون خبر داد و گفت: افزایش وسایط نقلیه و قرار داشتن ادارات کل در مرکز شهر از عوامل اصلی افزایش ترافیک در شهر بیرجند است.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به اینکه عواملی همچون راه و محیط اطراف، انسان و وسایل نقلیه از حمله موارد تاثیر گذار در امر ترافیک هستند، اظهار داشت: از این تعداد بحث عامل انسانی کم هزینه تر است که با آموزش و فرهنگ سازی صحیح می توان برخی از این معضلات را کم کرد.
معاون عمرانی فرمانداری بیرجند با بیان اینکه بازگشایی خیابانهای صیاد شیرازی، شهید ناصری و انقلاب در روان شدن ترافیک بیرجند بسیار موثرخواهد بود، خاطرنشان کرد: دستگاه ها برای رفع مشکل ترافیکی در شهر بیرجند باید یکدیگر را حمایت کرده تا هرچه زودتر این معضل در سطح شهر رفع شود.
شهردار بیرجند نیز در این مراسم افزایش سرعت و کاهش تلفات جانی و مالی را از اهداف بلند مدت شهرداری عنوان کرد و افزود: در اجرای علائم و نصب سرعت گیرها در سطح شهر موجب کاهش ترافیک در شهر شده است.
محمود محسن زاده تصریح کرد: با اختصاص اعتبار 5/17 میلیارد تومانی از محل مصوبات سفر دوم هیئت دولت به خراسان جنوبی برای بهبود عبور و مرور شهری تا 10 سال آینده مشکل ترافیک این شهر حل خواهد شد.
وی از بازگشایی خیابان شهید ناصری بیرجند در اوایل مهرماه سال جاری خبر داد و افزود: تکمیل کمربندی شهر و احداث پارکینگ در خیابان جمهوری اسلامی می تواند در کاهش بار ترافیکی شهر موثر باشد.
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