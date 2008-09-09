امسال 8100 تخلف رانندگی در خراسان جنوبی به وقوع پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ علیرضا امینی، ظهر امروز در جلسه شورای ترافیک و کمیته حفاری شهرستان بیرجند با بیان اینکه میزان تخلفات در مرداد ماه سال گذشته حدود سه هزار و 900 مورد بوده است، اظهار داشت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سه برابر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بیشترین تخلف و تصادفات در زمان عدم حضور پرسنل انتظامی و اداره راه و ترابری رخ می دهد، اظهار داشت: مسئولان اجرایی باید تمام ابزارها و اقلام کنترلی را لحاظ کنند تا راننده متخلف حتی در نبود پلیس هم تخلف نکنند.

معاون عمرانی فرمانداری بیرجند نیز در این جلسه از افزایش 5/1 برابری جمعیت شهر بیرجند از زمان مرکز استان شدن تاکنون خبر داد و گفت: افزایش وسایط نقلیه و قرار داشتن ادارات کل در مرکز شهر از عوامل اصلی افزایش ترافیک در شهر بیرجند است.

غلامحسین اسماعیلی با اشاره به اینکه عواملی همچون راه و محیط اطراف، انسان و وسایل نقلیه از حمله موارد تاثیر گذار در امر ترافیک هستند، اظهار داشت: از این تعداد بحث عامل انسانی کم هزینه تر است که با آموزش و فرهنگ سازی صحیح می توان برخی از این معضلات را کم کرد.

معاون عمرانی فرمانداری بیرجند با بیان اینکه بازگشایی خیابانهای صیاد شیرازی، شهید ناصری و انقلاب در روان شدن ترافیک بیرجند بسیار موثرخواهد بود، خاطرنشان کرد: دستگاه‌ ها برای رفع مشکل ترافیکی در شهر بیرجند باید یکدیگر را حمایت کرده تا هرچه زودتر این معضل در سطح شهر رفع شود .

شهردار بیرجند نیز در این مراسم افزایش سرعت و کاهش تلفات جانی و مالی را از اهداف بلند مدت شهرداری عنوان کرد و افزود: در اجرای علائم و نصب سرعت گیرها در سطح شهر موجب کاهش ترافیک در شهر شده است.

محمود محسن زاده تصریح کرد: با اختصاص اعتبار 5/17 میلیارد تومانی از محل مصوبات سفر دوم هیئت دولت به خراسان جنوبی برای بهبود عبور و مرور شهری تا 10 سال آینده مشکل ترافیک این شهر حل خواهد شد.

وی از بازگشایی خیابان شهید ناصری بیرجند در اوایل مهرماه سال جاری خبر داد و افزود: تکمیل کمربندی شهر و احداث پارکینگ در خیابان جمهوری اسلامی می تواند در کاهش بار ترافیکی شهر موثر باشد.