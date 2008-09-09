کارخانه سیمان لردگان یک میلیون تن به ظرفیت تولید سیمان می افزاید

مدیر کارخانه سیمان لردگان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به پیشرفت 18 درصدی این طرح اظهار داشت: برای احداث این کارخانه تاکنون 200 میلیارد ریال اعتبار از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده است.

بهنام ادیبی افزود: موافقت های لازم برای معرفی این طرح به بانک صنعت و معدن به منظور اخذ تسهیلات مورد نیاز ویژه احداث این کارخانه صورت گرفته است.

وی میزان خاکبرداری برای احداث کارخانه سیمان لردگان را برابر 800 هزار متر مکعب اعلام و تصریح کرد: برای تکمیل این طرح 200 هزار متر مکعب عملیات خاکریزی نیز انجام می شود.

ادیبی تولید روزانه کارخانه یاد شده را سه هزار تا سه هزار و 300 تن سیمان خاکستری تیپ 2 و 5 دانست و گفت: در صورت تأمین اعتبار به موقع، کارخانه سیمان لردگان تا سه سال دیگر به بهره برداری می رسد.

وی اشتغالزایی مستقیم این کارخانه را 380 نفر برشمرد و افزود: پس از راه اندازی کارخانه یاد شده زمینه اشتغال غیر مستقیم دو هزار نفر نیز فراهم خواهد شد.

کارخانه سیمان لردگان در شهرستان لردگان واقع شده و با شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری 150 کیلو متر فاصله دارد.

