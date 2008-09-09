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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۲۳

با درخواست لاریجانی؛

استیضاح کنندگان علی احمدی بار دیگر امضا می‌دهند

استیضاح کنندگان علی احمدی بار دیگر امضا می‌دهند

لاریجانی از نمایندگانی که خواستار انجام استیضاح وزیر آموزش و پرورش در جلسه علنی فردا هستند خواست تا با مراجعه به یکی از اعضای هیئت رئیسه تا نیم ساعت پس از پایان جلسه علنی امروز تکلیف مجلس در انجام یا عدم انجام استیضاح را مشخص کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در پایان جلسه علنی امروز خطاب به نمایندگان مجلس اظهار داشت : پس از اعلام کاهش امضاهای طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش تعدادی از نمایندگان با حضور در جایگاه هیئت رئیسه اعتراض و اعلام کردند  که امضای خود را پس نگرفته اند.

وی افزود: حال باید دید داستان چیست.

لاریجانی با نشان دادن نمونه ای از فرمهای امضا شده رسیده به هیئت رئیسه تصریح کرد: نمایندگان در این فرمها اعلام کرده بودند که استیضاح را پس گرفته ایم بر اساس این غفوری فرد اعلام کرد تعداد امضاها زیر 10 نفر است حال برخی از دوستان می گویند در این فرمها شبهه وجود دارد.

لاریجانی تاکید کرد: این واقعا نکته ای است که ما امضای افراد را با این فرمها که البته توزیع آن از سوی هیئت رئیسه نبوده است دریافت کرده ایم اما برای اینکه این مسئله حل شود فرمی از سوی هیئت رئیسه تهیه شده و کسانی که می خواهند استیضاح انجام شود ظرف نیم ساعت باید این فرم را امضا کنند تا ما متوجه شویم این طرح از دستور خارج شود یا خیر.

 

کد مطلب 746792

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