"جستارهایی در فلسفه علم" منتشر شد

به گزارش خب رگزاری مهر، فلسفه علم، که مسائل طرح شده در آن، گستره وسیعى دارد، توجه بسیارى از افراد را با سوابق و علایق حرفه‏اى گوناگون به خود جلب کرده است.

در این دانش، فیلسوفان علم مى‏کوشند تا اولاً: عناصرى که در روند پژوهشِ علمى دخیلند، مثل شیوه‏هاى مشاهده‏اى، الگوهاى استدلال، روش‏هاى بازنمایى و محاسبه و... توضیح دهند و ثانیاً: دلایل اعتبارشان را از نظرگاه منطق صورى، روش‏شناسىِ عملى و مابعدالطبیعه، ارزیابى کنند.

اثر حاضر، جستارهایى است در فلسفه علم که مترجم محترم آن با تسلط و چیره‏دستى و با هدفِ آشنایىِ مخاطبان مبتدىِ فلسفه علم آنها را با دقت علمى، از منابع معتبر، گزینش و ترجمه کرده است.