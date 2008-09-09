"جستارهایی در فلسفه علم" منتشر شد

به گزارش خب رگزاری مهر، فلسفه علم، که مسائل طرح شده در آن، گستره وسیعى دارد، توجه بسیارى از افراد را با سوابق و علایق حرفهاى گوناگون به خود جلب کرده است.
در این دانش، فیلسوفان علم مىکوشند تا اولاً: عناصرى که در روند پژوهشِ علمى دخیلند، مثل شیوههاى مشاهدهاى، الگوهاى استدلال، روشهاى بازنمایى و محاسبه و... توضیح دهند و ثانیاً: دلایل اعتبارشان را از نظرگاه منطق صورى، روششناسىِ عملى و مابعدالطبیعه، ارزیابى کنند.
اثر حاضر، جستارهایى است در فلسفه علم که مترجم محترم آن با تسلط و چیرهدستى و با هدفِ آشنایىِ مخاطبان مبتدىِ فلسفه علم آنها را با دقت علمى، از منابع معتبر، گزینش و ترجمه کرده است.
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