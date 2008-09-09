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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۲۹

"جستارهایی در فلسفه علم" منتشر شد

کتاب "جستارهایی در فلسفه علم" با ترجمه دکتر علی حقی از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.

به گزارش خب رگزاری مهر، فلسفه علم، که مسائل طرح شده در آن، گستره وسیعى دارد، توجه بسیارى از افراد را با سوابق و علایق حرفه‏اى گوناگون به خود جلب کرده است.

در این دانش، فیلسوفان علم مى‏کوشند تا اولاً: عناصرى که در روند پژوهشِ علمى دخیلند، مثل شیوه‏هاى مشاهده‏اى، الگوهاى استدلال، روش‏هاى بازنمایى و محاسبه و... توضیح دهند و ثانیاً: دلایل اعتبارشان را از نظرگاه منطق صورى، روش‏شناسىِ عملى و مابعدالطبیعه، ارزیابى کنند.

اثر حاضر، جستارهایى است در فلسفه علم که مترجم محترم آن با تسلط و چیره‏دستى و با هدفِ آشنایىِ مخاطبان مبتدىِ فلسفه علم آنها را با دقت علمى، از منابع معتبر، گزینش و ترجمه کرده است.

کد مطلب 746796

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