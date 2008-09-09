همکاری دولت و مجلس تصویری از کارآمدی اصوگرایان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت، افزود: حل تفاوت دیدگاه‌ها با گفتگو و تعامل امکانپذیر است. مجلس از ظرفیت قانونی خود برای حل مشکلات باید استفاده کند اما بستر این ظرفیت را با حفظ جایگاه خود در هماهنگی و حمایت اصولی از دولت باید ببیند.

بدون شک بررسی‌های علمی و کارشناسی می‌تواند نقشه راه این تعامل مثبت باشد، ‌از طرفی هم باید توجه داشته باشد که مجلس با شرط حفظ جایگاه ویژه خود در این تعامل موفق خواهد بود. مجلس در مقابل مردم و رهبری معظم انقلاب و دولت مسئولیت‌هایی به عهده دارد که شرط تداوم این حمایت و هماهنگی، خدشه‌دار نشدن آن مسوولیت‌هاست.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، متقاضیان استیضاح وزیر محترم آموزش و پرورش از پیگیری استیضاح منصرف شدند، ولی سوال اینجاست که مشکل کمبودها و مسائل مدیریتی در آموزش و پرورش چگونه باید حل شود. این سوال را دولت و مجلس باید پاسخ بدهند و چاره‌ای بیاندیشند. عدم پیگیری حل مشکلات آموزش و پرورش یک نوع پاک کردن صورت مسئله است.

حبیبی در ادامه در مورد رد لایحه برداشت 50 هزار میلیارد ریالی از صندق ذخیره ارزی برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها اظهار کرد: فکر می‌کنم بخشی از استدلال مخالفان لایحه درباره اینکه دولت بدهی خود به بانک‌ها را همراه با دیگر کسری‌های بودجه در قالب یک لایحه بیاورد، صحیح نباشد. جنس بدهی دولت به بانک‌ها از جنس کسری بودجه دولت نیست.

وی افزود: بانکهای دولتی و دولت یک حساب فی مابین دارند و تسویه بدهی دولت را به بانکها باید در حساب فی مابین آن‌ها دید. بانک‌های دولتی مطابق ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی همه ساله باید سود و مالیات خود را عنوان درآمد عمومی به دولت بپردازند و از سوی دیگر از باب پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از دولت مطالباتی دارند، این دو را باید در حساب فی‌مابین بانک ودولت دید؛ لذا تقویم درست این بدهی و آن طلب مشخص می‌کند دولت از بانک طلبکار است یا بدهکار و رقم دقیق آن چقدر است.

وی در ادامه تصریح کرد: تا دیوان محاسبات تفریق بودجه بانک‌ها را ارایه ندهد، دستیابی به تقویم رقم دقیق این بدهی و طلب ممکن نیست. دولت و مجلس باید با عنایت به تقریق بودجه بانک‌ها مشکل یاد شده را علمی و کارشناسی حل کنند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنانش در مورد تصویب لایحه امر به معروف و نهی از منکر در دولت گفت: بنابر آنچه که جناب آقای زرگر در همایش اعضای ستادهای امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی مطرح کرده‌اند این لایحه در هیئت دولت تصویب شده است. اصل هشتم قانون اساسی ناظر به اجرای امربه معروف و نهی ازمنکر به عنوان یک نهاد رسمی در جمهوری اسلامی است و مورد تاکید قرار گرفته است، در دولت نهم همت ویژه‌ای صورت گرفته و ان‌شاءالله لایحه امر به معروف و نهی از منکر به مجلس خواهد رفت و ازتصویب شورای نگهبان نیز خواهد گذشت و به زودی این فریضه به صورت فرهنگی عمومی در خواهد آمد. تسریع دولت در ارائه لایحه مزبور به مجلس از ضرورت‌هاست.

وی در ادامه در مورد نشست چهار جانبه فرانسه، سوریه، قطر و ترکیه اذعان کرد: فرانسه در حال دلالی سیاسی برای حفظ موازنه قدرت در منطقه به نفع آمریکاست. فکر می‌کنم این کار خیلی دیر شده است، حمله روسیه به گرجستان میزان واکنش واشنگتن در دفاع از دوستانش را نشان می‌دهد، ولی تعجب ما نزول برخی از دولتمردان فرانسه به چنین سطحی است.

وی با اشاره به اظهارات سارکوزی مبنی بر حمله اسراییل به ایران گفت: فکر می‌کنم یک روزی اروپا و آمریکا از خواب بیدار می‌شوند و شاهد تکرار شکست دیگری برای رژیم صهیونیستی پس از جنگ 33 روزه خواهند بود.

حبیبی همچنین با اشاره به آزمایش سلاح‌های جدید ارتش و سپاه در رزمایش یگان‌های پدافند هوایی اظهار کرد: ایران امروز دیگر همانند 30 سال پیش نیست که یک ارتش بیگانه بیاید آسیبی بزند، برود، ملت ما ان‌شاءالله در همان ثانیه‌های اول نبرد پاسخ متجاوزین را خواهند داد. متجاوزین باید بدانند همانطور که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آرایش سیاسی و نظامی منطقه را تغییر داد، اگر شرارت جدیدی از سوی دشمنان اسلام علیه ایران رخ دهد، بی‌تردید معادلات کنونی هم به نفع ملت ایران به هم خواهد خورد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان در مورد تحولات پاکستان گفت: رییس جمهوری پاکستان انتخاب شده است، احزاب رقیبب باید فرصتی به او دهند که در مسیر قانونی به خواسته‌های آنان رسیدگی کند. امنیت و ثبات سیاسی در پاکستان به عنوان یک کشور دوست، برادر و مسلمان برای ما خیلی مهم است. ایران از تروریسم در مرزهای شرقی خود و از افراطی‌گری علیه شیعیان در پاکستان رنج می‌برد. ان‌شاءالله با استقرار دولت جدید این مشکلات حل شود.