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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۰۵

احسان اوغلو:

آموزه‌های اسلامی در زمینه اقتصاد نیازمند توجه بیشترند

آموزه‌های اسلامی در زمینه اقتصاد نیازمند توجه بیشترند

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در دیدار با رئیس مجمع اسلامی اقتصاد جهانی به تحکیم روابط اقتصادی کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: باید آموزه‌ها و ارزشهای اسلامی در خصوص اقتصاد اشاعه یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با تون موسی هیتام رئیس مجمع اسلامی اقتصاد جهانی و هیئت همراه وی در جده دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجمع اسلامی اقتصاد جهانی در این دیدار به فعالیتها و اهداف این مجمع اشاره کرد و گفت: این مجمع نقش مهمی در ارتقای همکاریهای اقتصادی و تجاری جهان اسلام دارد و بخشهای مختلف در این خصوص فعالیت می‌کنند.

اکمل الدین احسان اوغلو در این دیدار به نقش سازمان کنفرانس اسلامی در حمایت و تثبیت روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان اشاره کرد و افزود: مجمع اسلامی اقتصاد جهانی به عنوان یکی از مهمترین مجامع فعال اقتصادی در جهان اسلام به ایجاد ارتباط گسترده اقتصادی میان بخشهای مختلف کشوهای اسلامی و غیر اسلامی اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه این فعالیتها در اشاعه آموزه‌ها و ارزشهای اسلامی در خصوص اقتصاد اسلامی تأثیرگذار است، گفت: افزایش روابط تجاری میان کشورهای اسلامی نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد جهان اسلام بر عهده دارد.

کد مطلب 746798

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