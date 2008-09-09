به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با تون موسی هیتام رئیس مجمع اسلامی اقتصاد جهانی و هیئت همراه وی در جده دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجمع اسلامی اقتصاد جهانی در این دیدار به فعالیتها و اهداف این مجمع اشاره کرد و گفت: این مجمع نقش مهمی در ارتقای همکاریهای اقتصادی و تجاری جهان اسلام دارد و بخشهای مختلف در این خصوص فعالیت می‌کنند.

اکمل الدین احسان اوغلو در این دیدار به نقش سازمان کنفرانس اسلامی در حمایت و تثبیت روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان اشاره کرد و افزود: مجمع اسلامی اقتصاد جهانی به عنوان یکی از مهمترین مجامع فعال اقتصادی در جهان اسلام به ایجاد ارتباط گسترده اقتصادی میان بخشهای مختلف کشوهای اسلامی و غیر اسلامی اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه این فعالیتها در اشاعه آموزه‌ها و ارزشهای اسلامی در خصوص اقتصاد اسلامی تأثیرگذار است، گفت: افزایش روابط تجاری میان کشورهای اسلامی نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد جهان اسلام بر عهده دارد.