کتاب عملکرد تبصره 13 منتشر می شود/ عرضه گازوئیل از اول مهر فقط با کارت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان امروز در یک نشست خبری از اجرایی شدن مصوبه ساخت جایگاههای عرضه سوخت در شهرکهایی با جمعیت 500 خانوار به بالا تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این موضوع در مرحله اول تفاهمی و بعد اجباری خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مصوبه باید در هیئت دولت بررسی شود ، تاکید کرد: اراده ما این است که این مصوبه را تا پایان امسال اجرایی کنیم.

وی با اشاره به اختصاص سالانه 10 هزار میلیارد تومان به ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور برای اجرای برنامه های مصوب اظهار داشت: متاسفانه در سال جاری فقط 36 درصد از این میزان اختصاص یافته است.

رویانیان در ادامه از تصویب 50 مصوبه در بخش حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور خبر داد و گفت: به زودی کمیته هماهنگی حمل و نقل برای ساماندهی وضعیت تهران و کلانشهرها تشکیل می شود.

وی با اشاره به تمایل ستاد حمل و نقل مصرف سوخت برای حضور پر قدرت شهرداری تهران در این کمیته، ادامه داد: تشکیل این کمیته برای بررسی نیازهای واقعی کلانشهرها ضروری است.

رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور، حمل ونقل را کلید توسعه در همه کشورها دانست و تصریح کرد: بر اساس قانون تا سال 1391 ، باید 75 درصد سفرها در کشور با وسایل حمل ونقل عمومی انجام شود، این در حالی است که در حال حاضر سهم این بخش در حمل ونقل عمومی کمتر از یک درصد است.

رویانیان اضافه کرد: در حال حاضر سرانه هر ایرانی در مصرف بنزین حدود 1.1 لیتر است که تا سال 1391 این میزان باید به 0.7 لیتر کاهش یابد.

به گفته وی، این در حالی است که سهم سوخت گازوئیل در حمل کالا 16 صدم لیتر بر تن است که تا سال 1391 باید به 12 صدم لیتر بر تن تبدیل شود.

رویانیان خسارات ناشی از تصادفات را در حال حاضر 37 کشته به ازای 100 نفر اعلام کرد و گفت: این میزان تا سه سال آینده باید به 15 نفر برسد.

کتاب عملکرد تبصره 13 منتشر می شود

وی خاطرنشان کرد: عملکرد ستاد تبصره 13 از دیدگاه من بسیار مثبت بوده و برای اطلاع مسئولان به زودی کتابی را در این زمینه منتشر می کنم.

رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور ساخت جایگاه سوخت به خصوص درکلانشهرها را ضرورتی اجتناب ناپذیر ذکر کرد و ادامه داد: در تهران 80 درصد پمپ بنزینها در یک نقطه خاصی متمرکز است و این در حالی است که برخی از نقاط فاقد جایگاه سوخت هستند.

رویانیان توضیح داد: در سال 1355 در تهران 117 جایگاه عرضه بنزین وجود داشت، این در حالی است که امسال با وجود افزایش تعداد خودروها و جمعیت تعداد جایگاههای عرضه سوخت 110 جایگاه است و همین موضوع ضرورت ساخت جایگاه را پر رنگ تر می کند.

وی همچنین از ممنوعیت تردد خودروهای سواری و وانت با سن بالای 40 سال از اول اردیبهشت سال آینده خبر داد و افزود: از بهمن سال آینده نیز خودروهای سواری با سن 35 سال حق تردد نخواهند داشت.

رویانیان همچنین تصریح کرد: ارائه تسهیلات به خودروهای فرسوده تا پایان سال 1390 خواهد بود و پس از آن تسهیلاتی ارائه نمی شود.

تعهد وزارت نفت

رئیس ستاد حمل ونقل و مدیریت سوخت کشور در ادامه از تعهد وزارت نفت برای ارائه برنامه آزادسازی قیمت انرژی تا مهرماه سال جاری و دستور رئیس جمهوری به منظور عرضه گازوئیل صرفا با کارت هوشمند سوخت از ماه آینده خبر داد.

وی با بیان اینکه وزارت نفت مکلف شده تا پایان امسال 1800 جایگاه سی.ان.جی متوسط و بزرگ را در کشور به بهره برداری برساند، اظهار داشت: بدین ترتیب وزارت نفت موظف است تعداد جایگاههای سی.ان.جی را تا پایان سال به سه برابر میزان کنونی افزایش دهد.

رویانیان همچنین از تعهد وزارت نفت برای ارائه برنامه های این وزارتخانه در خصوص آزادسازی قیمت انرژی تا مهر ماه سال جاری خبر داد و افزود: وزارت نفت باید نسبت به تامین تسهیلات بانکی برای ساخت جایگاههای عرضه سی.ان.جی تا ماه آینده اقدام کند.

وی با اشاره به برنامه نصب جایگاههای سی.ان.جی خانگی، متوسط و بزرگ خاطر نشان کرد: تا ماه آینده وزارت نفت باید زمین مورد نیاز برای توسعه جایگاههای بنزین را فراهم کند.

به گفته وی، وزارت نفت همچنین موظف است تا پایان امسال 4500 نازل گازوئیل را به تعداد نازلهای فعلی اضافه کند.

رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت کشور با بیان اینکه وزارت نفت مکلف است 90 درصد جایگاههای عرضه سوخت را به بخش خصوصی واگذار کند، تصریح کرد: این وزارتخانه مکلف شده تا آبان سال آینده حداقل 20 درصد جایگاهها و تا سال 1390 ، 80 درصد جایگاهها را بر اساس استاندارد یورو 4 تجهیز کند.