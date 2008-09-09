سئوال از رئیس جمهور ربطی به جریان اصولگرایان ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، شهاب الدین صدر در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره احتمال بروز اختلاف بین اصولگرایان به دلیل طرح سئوال از رئیس جمهور سئوال کرد، بیان داشت: به هر حال بین افراد مختلف اختلاف وجود دارد و این را نمی توان منحصر به اصولگرایان دانست و البته به نظر من طرح این سئوال در شرایط فعلی به مصلحت نیست.

نماینده مردم تهران در پاسخ به اینکه آیا با این طرح موافقید، خاطر نشان کرد: اگر با آن موافق بودم آن را امضا می کردم.

این نماینده مجلس در پاسخ به خبرنگاری که پرسید به نظر شما انگیزه امضا کنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور چیست، تاکید کرد: قبلا بیش از 200 نماینده نسبت به اظهارات مشایی اعتراض کرده بودند و اساسا همه مسئولان باید سعی کنند و در چارچوب مصالح عالیه انقلاب و نظام سخن بگویند و با این وجود به صلاح نیست که در خصوص سخنان مشایی از رئیس جمهور سئوال کرد.