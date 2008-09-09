سالانه 3 هزار کودک در اثر تصادف رانندگی جان خود را از دست می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 100 نفر از کودکان و نوجوانان تهرانی به نمایندگی از یک میلیون و 300 هزار دانش آموز تهرانی با حضور در یکی از مراکز معاینه فنی پایتخت ، اعلام کردند: دانش آموزان تهرانی سوار سرویس های مدارس فاقد معاینه فنی نمی شوند.

این کودکان و نوجوانان که در مرکز شماره 5 معاینه فنی خودرو واقع در نیایش تجمع کرده بودند ، با درخواست از پلیس به منظور جلوگیری از تردد خودروهای بدون معاینه فنی از اولیای مدارس نیز خواستند به هیچ عنوان به این خودروها اجازه فعالیت ندهند.

در این ارتباط مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران اطمینان از ایمنی وسیله نقلیه و راننده را به عنوان اولویت سیاست گذاری در بحث تامین سلامت دانش آموزان بر شمرد و اظهار کرد: از مجموع خودروهایی که به منظور فعالیت در سرویس های مدارس به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند 21 درصد دچار نقص فنی در سیستم ترمز بودند، ضمن این که 33 درصد آن ها نیز از حد استاندارد فراتر بوده است.

مهندس وحید نوروزی با اشاره به این که 48 درصد ساکنان کشور ما را کودکان و نوجوانان زیر 15 سال تشکیل می دهند، افزود : متاسفانه سالانه حدود سه هزار کودک و نوجوان در کشورمان بر اثر تصادفات رانندگی که بخش قابل توجهی از آن به نقص فنی خودروها بر می گردد، کشته می شوند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی با بیان این که انجام منظم معاینه فنی خودرو باعث کاهش 18 تا 25 درصدی در مصرف سوخت می شود، تصریح کرد: تنها یک چهارم خودروهای تهران برای معاینه فنی به مراکز مکانیزه مراجعه می کنند، در حالی که ظرفیت سالانه این مراکز در یک نوبت 2/1 میلیون خودرو و در دو نوبت دو میلیون خودرو است.

نوروزی با اعلام تمدید مهلت معاینه فنی خودروهایی که قصد دارند به عنوان سرویس مدارس مشغول به کار شوند، اضافه کرد: مراکز معاینه فنی تا 28 شهریور از ساعت 8 صبح تا 16 آماده پذیرش متقاضیان خواهد بود، ضمن این که در صورت ازدحام در مراکز این آمادگی وجود دارد که خدمات معاینه فنی در دو نوبت ارائه شود.

وی در پایان ضمن تقدیر از زحمات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از این یگان درخواست کرد با رانندگان خودروهای بدون معاینه فنی برخورد جدی داشته باشند و خاطرنشان کرد: با توجه به آثار و تبعات سوء احتمالی، از اولیای محترم مدارس نیز مصرانه می خواهیم از خودروهای فاقد معاینه فنی در مدارس خود اکیدا خودداری کنند.