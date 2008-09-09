شهریار با کمبود متخصص قلب، مغز و اعصاب مواجه است

جمشید واشانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: با توجه به جمعیت روزافزون شهریار و افزایش نیاز مردم به تخصصهای قلب، مغز و اعصاب باید به تعداد متخصصان این رشته ها افزوده شود تا نیاز مردم برآورده شود.

وی افزود: هم اکنون در شهریار 97 مطب تخصصی، 369 مطب پزشک عمومی، 130 دندانپزشکی، 38 آزمایشگاه، 9 مرکز رادیولوژی و تصویربرداری وجود دارد.

این مسئول همچنین خاطرنشان کرد: در کلینیکهای مخصوص مبارزه با بیماریهای رفتاری در شهریار علاوه بر ارائه مشاوره به افراد دارای رفتار پرخطر در زندان، خدمات درمانی به صورت رایگان ارائه می شود.

وی یادآور شد: مشاوره ها در این مراکز باید پیوسته باشد و در این زمینه تعداد قابل توجهی از بیماران تحت پوشش درمان و مشاوره روان پزشک در دراز مدت هستند.

واشانی بیان داشت: تاکنون با مراجعه افراد به این کلینیکها 69 مورد هپاتیت، 49 مورد بیماری شدید روانی و تعدادی نیز مبتلا به ویروس ایدز شناسایی شده اند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار همچنین در بخش دیگری عنوان کرد: شبکه بهداشت شهریار با هدف تامین بهداشت عمومی با همکاری شهرداری این شهرستان اقدام به شناسایی و جمع آوری تمامی دوره گردها به خصوص دستفروشان مواد غذایی کرده است.

وی یادآور شد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مشکل در بخش بهداشت محیطی می توانند با شماره 3227174- 0262 تماس حاصل نمایند.