تخفیف 10 درصدی عوارض شهری برای مالکان ساختمان های نمای شیشه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فرزان شیروان بیگی ، مدیر کل تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این که صدور پروانه ساختمانی مشروط به رعایت نمای ساختمان ها بر اساس مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان خواهد بود ، گفت : در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ، همه مباحث مربوط به نمای شیشه ای ساختمان ها به طور کامل آمده و بر اساس آن در همه ساخت و سازها باید این ضوابط رعایت شود .

وی افزود : سازندگانی که کمتر از 40 درصد نمای ساختمان آن ها شیشه ای است ، مشمول 5 درصد تخفیف عوارض شهری خواهند شد .

شیروان بیگی در ادامه ، اظهار کرد : بر این اساس سازندگان ساختمان هایی نیز که نمای آن ها با فرهنگ ایرانی - اسلامی تطابق داشته باشد نیز 5 درصد عوارض شهری شامل همه موارد ، به طور تشویقی به آن ها تعلق می گیرد که در مجموع 10 درصد تخفیف تشویقی خواهد شد .

وی در مورد جریمه ساختمان های نمای شیشه ای نیز ، گفت : در مورد نحوه جرایم این مصوبه هنوز اقدامی صورت نگرفته است ، اما در حال حاضر اداره کل معماری و ساختمان شهرداری مشاوری را استخدام کرده تا این موضوع و هم چنین برنامه راهبردی سیمای شهری را به طور تخصصی پیگیری کند .