انتقال بخشی از اختیارات شهرداری به شورایاری ها

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد علی نجفی با دعوت از شهروندان برای شرکت در انتخابات افزود: استقبال چشم گیر مردم نشان می دهد عملکرد شورایاری ها در محله ها موثر بوده است و مردم به این نتیجه رسیده اند که می تواند با عضویت در شورایاری ها در بهبود وضعیت محل زندگی خود نقش داشته باشند.

وی شورایاری ها را نهادی مردمی دانست که نیازهای ساکنان محله ها را به دقت پیگیری و برای رفع آنها تلاش می کنند و گفت: خیلی مهم است که مردم در انتخاب اعضای شورایاری های محله خود دقت کنند تا افرادی انتخاب شوند که توانایی کمک به حل مشکلات محله خود را بدون چشم داشت و پیگیری منافع شخصی داشته باشند.

نجفی شورایاری ها را مورد حمایت جدی شورای شهر دانست و افزود: شورای سوم تاکنون چند مصوبه قابل توجه در مورد شورایاری ها داشته است . به ویژه اینکه آقای مسجد جامعی به عنوان رئیس ستاد هماهنگی شورایاری ها فعالیت های خیلی خوبی داشته اند.

عضو شورای شهر تهران گفت: قدم بعدی شورای شهر در حمایت از شورایاری ها ، تصویب مصوبه ای برای واگذاری بخشی از اختیارات شهرداری نواحی به شورایاری ها است. بر این اساس مطمئنا شورایاری ها در دور بعد به صورت نهادینه تری در مجموعه مدیریت شهری دارای نقش و جایگاه موثر خواهد بود.