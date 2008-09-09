زندانهای گیلان تجمیع می شوند

مدیرکل زندانهای گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: هم اکنون کار تجمیع زندانهای سه شهرستان لاهیجان، لنگرود و رودسر در شرق گیلان در دست اقدام است.
الوندی خاطر نشان کرد: در غرب استان نیز در حال حاضر برای تجمیع برخی زندانهای موجود در شهرستانهای انزلی و رضوانشهر و همچنین فومن و صومعه سرا تلاش های اولیه انجام شده است.
مدیرکل زندانهای استان در ادامه، مدیریت زندان را به دلیل آثار تبعی آن، امری دشوار و پیچیده دانست و گفت: مجازات افراد و زندانی کردن آنها تنها شامل آنها نمیشود و آسیبهای اجتماعی زیادی نیز خانوادههای زندانیان را تهدید میکند.
