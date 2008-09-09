هشدار مجدد به ازدواج بدون مجوز زنان ایرانی با اتباع خارجی

محمد رضا حاضر وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بررسی پرونده های ازدواج اتباع خارجی با بانوان ایرانی نشان می دهد که تعدادی از بانوان ایرانی که اغلب آنها را زنان کُرد تشکیل می دهند بدون توجه به قوانین جاری کشور اقدام به ازدواج با اتباع خارجی ساکن در استان که اغلب اکراد عراقی هستند می کنند که تبعات مختلفی به بار می آورد.

وی با اعلام اینکه حدود یک هزار ازدواج اتباع کرد عراقی با زنان ایرانی در استان شناسایی شده افزود: در پی این ازدواجها که در دفتر رسمی ثبت نمی شوند بعد از مدتی تبعه خارجی، همسر خود را با چند کودک ترک کرده و به کشورش باز می گردد و همین امر مشکلات زیادی را برای زن ایرانی ایجاد می کند.

مدیر کل دفتر اتباع و مهاجرین خارجی آذربایجان غربی ادامه داد: به دلیل اینکه این ازدواج ها ثبت نشده، امکان پیگیری حقوق زنان وجود ندارد و آنان نمی توانند حق خود را مطالبه کنند.

حاضر وظیفه تصریح کرد: کودکان حاصل از چنین ازدواجی که ثبت قانونی نشده اند، شناسنامه ندارند و به تبع آن امکان تحصیل برای آنها فراهم نمی شود و از بسیاری از حقوق اجتماعی نیز محروم می شوند.

وی با تاکید بر اینکه داشتن مدرک معتبر و کسب مجوزهای لازم از دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی می تواند اطمینان بیشتری را به چنین ازدواج هایی بدهد، خاطر نشان کرد: بانوان ایرانی، بعد از ازدواج، در صورت مواجه شدن با مشکل می توانند از همکاری و حمایت دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی در محاکم قضایی برخوردار شوند.

حاضر وظیفه به برخی از موارد قانونی در رابطه با ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی نیز اشاره کرد و بیان داشت: طبق ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه از طرف دولت است که این وظیفه به وزارت کشور و استانداریها احاله شده است.

این مسئول یادآورشد: طبق ماده 17 قانون مدنی نیز، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در موارد دفاتر که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و هر خارجی که بودن اجازه مذکور با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.