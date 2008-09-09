شهرداری تهران در بحث مقابله با آلودگی هوا تنها مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هادی حیدرزاده ، مشاور شهر دار تهران در امور محیط زیست در حاشیه تجمع کودکان همیار محیط زیست که در حمایت از معاینه فنی خودرو در ستاد مرکزی معاینه فنی خودروی نیایش برگزار شد با بیان این مطلب گفت : من به عنوان یک کارشناس پیش بینی می کنم که امسال با کاهش وزش باد مواجه بوده و به موازات آن افزایش ترافیک ، کاهش طول روز و بازگشایی مدارس منجر به وارونگی هوا در تهران خواهد شد .

وی با اشاره به این که این مساله نشان دهنده یک بحران در حوزه آلودگی هوای تهران است ، افزود : دولت هیچ اقدامی در این حوزه انجام نداده است و کمیته مواقع اضطراری آلودگی هوا که باید در استانداری تشکیل شود هیچ آمادگی برای تشکیل ندارد و این ها نشان دهنده آن است که امسال آمادگی لازم برای مدیریت بحران آلودگی هوا در بخش دولت وجود ندارد .

حیدرزاده با بیان این که شهرداری تهران طبق تعهدی که برای سلامت شهروندان دارد به اقدامات در حال انجام در شهرداری اشاره کرد و گفت : بحث معاینه فنی خودروها و آموزش اقدامی است که به صورت جدی در حال انجام است و امیدوارم دولت و مشخصا سازمان حفاظت از محیط زیست به این مساله ورود پید ا کند .

وی با اشاره به این که سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولی حاکمیتی بحث آلودگی هوا ، هیچ اولویتی به این مساله نمی دهد ، اظهار کرد : شهرداری تهران اعلام آمادگی می کند که همکاری لازم را با دولت در زمینه تشکیل کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا دارد .

حیدرزاده با اشاره به این که مراکز معاینه فنی خودرو زیر نظر شهرداری تهران فعالیت می کنند ، گفت : شهرداری در بحث ایمنی و محیط زیست وارد عمل شده است به ویزه تاکید ویژه ای به معاینه فنی سرویس مدارس دارد .

وی اظهار کرد : معاینه فنی خودرو تشخیص دهنده شخصیت یک خودروست و از دیدگاه شهرداری خودروهای با شخصیت باید سرویس مدارس را به عهده بگیرند .

مشاور شهردار تهران خاطر نشان کرد : ما فقط مراکز معاینه فنی را بسیج کرده ایم که در بحث معاینه فنی و محیط زیست ، به همه سرویس های مدارس خدمات دهند اما آموزش و پرورش نیز باید ازاستفاده از سرویس های بدون معاینه نیز خودداری کند .

حیدرزاده با بیان این که در مدیریت ترافیک نیز در بخش زیر ساختی نقش ایفا می کنیم اظهار کرد : افزایش خطوط بی آر تی و تلاش برای به حداکثر رساندن ظرفیت مترو و موارد دیگر اقداماتی است که در مجموعه شهرداری صورت گرفته و معاونت حمل و نقل و ترافیک نیز جلسات هماهنگی در این خصوص برگزار کرده است .

به گفته وی مدیر کل محیط زیست استان تهران طی نامه ای به ریاست سازمان محیط زیست دراین خصوص اعلام کرده است که اگر دولت یا محیط زیست نمی خواهد به بحث کاهش آلودگی هوا ورود کند این مساله را به شهرداری یا استانداری تهران تفویض کند .

حیدرزاده اظهار کرد : برای تفویض این اختیار، شهرداری به اختیارات تام و اعتبارات کافی نیاز دارد که در این زمینه باید دستگاه های متولی با شهرداری هماهنگ شده و تبصره 13 و هم چنین بخش های مختلف نیر با مدیریت شهرداری هزینه شود .

مشاور شهردارتهران خاطر نشان کرد : اگر این اتفاق بیفتد ، معتقدیم می تواند فرماندهی واحد ، مقتدر و کارآمدی ، بحران آلودگی هوا را مدیریت کند .