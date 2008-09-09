میزان پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه سمنان دو برابر شد

رحمان بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: با پایان گرفتن زمان ثبت نام دانشجویان ورودی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان در سال تحصیلی جاری پذیرای 434 دانشجوی کارشناسی ارشد در 41 رشته خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته دانشگاه سمنان 218 دانشجوی کارشناسی ارشد جدید الورود در 25 رشته گرایش پذیرش کرد.

بهمنی این دانشگاه در سال جاری در پذیرش دانشجویان ورودی کارشناسی ارشد، رشد دو برابری و در توسعه رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد از رشد 60 درصدی برخوردار بوده است.

بهمنی با اشاره به عزم جدی دانشگاه سمنان در توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی افزود: دانشگاه سمنان با شروع سال تحصیلی جاری دارای هشت هزار و 250 دانشجو در رشته گرایش خواهد بود که از این تعداد 59 رشته تحصیلی این دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

وی همچنین با اشاره به ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی گفت: زمان ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده جدید در مقاطع کارشناسی دانشگاه سمنان از تاریخ 23 تا 26 شهریور خواهد بود که دانشجویان ورودی می توانند با در دست داشتن مدارک لازم به دانشگاه علوم پایه دانشگاه سمنان واقع در پردیس شماره یک دانشگاه جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

معاون آموزشی دانشگاه سمنان در خصوص تعداد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی سال جاری دانشگاه گفت: در سال جاری دانشگاه سمنان در مقطع کارشناسی 2250 دانشجو در 43 رشته گرایش پذیرش خواهد کرد.