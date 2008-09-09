"حبسه های یک ماهی که دل به دریا زد و رفت" نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی اشعار علیرضا بدیع با حضور سیامک بهرام پور، اسماعیل امینی و مژگان عباسلو در سرای اهل قلم برگزار می شود.

نقد و بررسی "حبسه های یک ماهی که دل به دریا زد و رفت" در روز شنبه 23 شهریور ماه در ساعت 17 در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.

همچنین این مرکز در روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در ساعت 17 به نمایشنامه خوانی "پرنده سبز" اختصاص داده است.

پرنده سبز عنوان نمایشنامه ای است از بنوآ بنسون با ترجمه محمود عزیزی که با حضور هنرمندانی چون محمود عزیزی، پرویز پورحسینی، محمدصالح اعلاء و مریم جعفری حصارلو اجرا خواهد شد.

کارگردانی این اثر برعهده بهروز خرم خواهد بود.