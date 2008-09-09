  1. هنر
  2. سایر
۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۰۳

"حبسه های یک ماهی که دل به دریا زد و رفت" نقد می شود

"حبسه های یک ماهی که دل به دریا زد و رفت" مجموعه اشعار علیرضا بدیع در سرای اهل قلم نقد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی اشعار علیرضا بدیع  با حضور سیامک بهرام پور، اسماعیل امینی و مژگان عباسلو در سرای اهل قلم برگزار می شود.

نقد و بررسی "حبسه های یک ماهی که دل به دریا زد و رفت" در روز شنبه 23 شهریور ماه  در ساعت 17 در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.

همچنین این مرکز در روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در ساعت 17 به نمایشنامه خوانی "پرنده سبز" اختصاص داده است.

پرنده سبز عنوان نمایشنامه ای است از بنوآ بنسون با ترجمه محمود عزیزی که با حضور هنرمندانی چون محمود عزیزی، پرویز پورحسینی، محمدصالح اعلاء و مریم جعفری حصارلو اجرا خواهد شد.

کارگردانی این اثر برعهده بهروز خرم خواهد بود.

کد مطلب 746855

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها