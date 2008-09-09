اکتشاف فسیل یک جنگل در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران مایل از یک حیات گیاهی باستانی که اکنون به صخره تبدیل شده است، سرتاسر سقف این معدن را پوشانده است.

به گفته دکتر هاوارد فالکن لانگ یکی از اعضای تیم تحقیقاتی، یافتن چنین فسیل زیستی با وسعتی برابر شهر بریستول کاملا شگفت انگیز است.

به نظر می رسد این جنگل به عنوان اولین جنگلهایی است که در حدود سیصد میلیون سال پیش در زمین شکل گرفته است و بر اثر وقوع چند دوره از طغیان و فرونشست آب به صورت عمودی در زیر رسوبات دفن شده که در نهایت به دلیل انجام عملیات استخراج معدن کشف شده است.

محققان بر این باورند که مطالعه بر روی این جنگل می تواند در درک واکنش جنگلهای کنونی نسبت به گرمای جهان تاثیرگذار باشد زیرا به اعتقاد آنها آغاز فروپاشی جنگلهای انبوه در گذشته با آغاز گرمای جهانی مطابق بوده است.

بر اساس گزارش بی بی سی، محققان اعلام کردند مرحله بعدی تحقیقات به زمان بندی حوادث و شرایط محیطی که در سالهای بقای این جنگل وجود داشته است تاکید دارد تا بتوان تفاوت میان شرایط انحطاط دوره های باستانی را با شرایط کنونی جهان مشخص کرد.