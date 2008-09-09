سئوال از رئیس جمهور کمتر از 30 امضا دارد/ احتمال منتفی شدن سئوال

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر یاد آور شد: برای اعلام وصول طرح سئوال از رئیس جمهور حداقل 75 امضا مورد نیاز است و این طرح در حال حاضر کمتر از 30 امضا دارد.

وی افزود : اگر طرح به نصاب برسد قطعا درباره اظهارات مشایی ، رئیس جمهور در مجلس پاسخگو خواهد بود.

نماینده تهران با اشاره به طرح دو فوریتی انتزاع سازمان میراث فرهنگی از ریاست جمهوری گفت: اگر طرح جدا شدن میراث فرهنگی از ریاست جمهوری به نتیجه برسد، حتما سئوال از رئیس جمهور منتفی خواهد شد.

طرح دو فوریتی انتزاع سازمان میراث فرهنگی از ریاست جمهوری در حال حاضر بیش از 100 امضا دارد و قرار است یکشنبه تحویل هیئت رئیسه مجلس و بررسی شود .