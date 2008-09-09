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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۲۱

"به خانه برمی‌گردیم" و "تهران بیست" در صدر برنامه‌های گفتارمحور

برنامه‌های "به خانه برمی‌گردیم" و "تهران بیست" به ترتیب با داشتن 4/48 و 8/43 درصد بیننده به عنوان پربیننده‌ترین برنامه‌های گفتارمحور تلویزیون معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایح نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما در مردادماه برنامه‌های "تصویر زندگی" شبکه دو با 9/38 و "زلال احکام" شبکه سه با 3/33 درصد برنامه‌های گفتارمحور پربیننده بعد از "به خانه برمی‌گردیم" و "تهران بیست" هستند.

مهمترین وی‍ژگی‌های برنامه‌های گفتارمحور سیما از نظر پاسخگویان عبارتند از بررسی صریح و صادقانه مسائل، آموزنده بودن، قابل فهم و درک بودن برای عموم، به روز بودن مباحث، بررسی مسائل و مشکلات مردم، دعوت از کارشناسان خبره و جوان‌پسند بودن.

یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد برنامه "دانستنی‌ها" با 3/32 درصد (شبکه تهران)، "مستند طبیعت" با 6/22 (شبکه چهار) و مستند پنج با 8/21 (شبکه تهران) بیشترین میزان بیننده را در میان برنامه‌های مستند شبکه‌ها به دست آورده‌اند.

کد مطلب 746859

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