به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایح نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما در مردادماه برنامههای "تصویر زندگی" شبکه دو با 9/38 و "زلال احکام" شبکه سه با 3/33 درصد برنامههای گفتارمحور پربیننده بعد از "به خانه برمیگردیم" و "تهران بیست" هستند.
مهمترین ویژگیهای برنامههای گفتارمحور سیما از نظر پاسخگویان عبارتند از بررسی صریح و صادقانه مسائل، آموزنده بودن، قابل فهم و درک بودن برای عموم، به روز بودن مباحث، بررسی مسائل و مشکلات مردم، دعوت از کارشناسان خبره و جوانپسند بودن.
یافتهها همچنین نشان میدهد برنامه "دانستنیها" با 3/32 درصد (شبکه تهران)، "مستند طبیعت" با 6/22 (شبکه چهار) و مستند پنج با 8/21 (شبکه تهران) بیشترین میزان بیننده را در میان برنامههای مستند شبکهها به دست آوردهاند.
نظر شما