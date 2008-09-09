طرح مسکن مهر در آذربایجان غربی موفق نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، استاندار آذربایجان غربی، ظهر امروز در جلسه ستاد مسکن استان از عملکرد ضعیف بانکهای عامل استان در پرداخت تسهیلات به ساخت و ساز بخش مسکن در قالب تبصره 6 انتقاد کرد و اظهار داشت: این روند باید تسریع شود و اعتبارت باقی مانده از سال 86 و 87 به زودی پرداخت شود.

رحیم قربانی با اشاره به تاکیدات دولت در بحث تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و اجرای طرح مسکن مهر خاطرنشان کرد: برای حل مشکل پرداخت تسهیلات در قالب ساخت مسکن برای اقشار محروم و کم درآمد در جلسه ای با حضور وزیر مسکن و شهرسازی، رئیس بانک مرکزی و روسای بانکهای عامل استان این مسائل بررسی می شود.

وی ابلاغ دیرهنگام سهم اعتبارت بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات در قالب تبصره 6 را از مشکلات اجرای این طرح عنوان کرد.

دبیر ستاد مسکن استان نیز در این جلسه با اعلام اینکه سال گذشته و امسال سه هزار و 600 میلیارد ریال به بانکهای عامل استان برای پرداخت تسهیلات در قالب تبصره 6 اختصاص داده شده گفت: در این مدت تنها 10 درصد اعتبارات به متقاضیان پرداخت شده است که ناچیز است.

علی خان محمدی با اشاره به اینکه 15 درصد از سهم استان در رابطه با تامین مسکن برای اقشار محروم و کم درآمد به مرحله اجرا رسیده است، افزود: تا کنون در قالب مسکن مهر برای 74 هزار نفر زمین برای مسکن 99 ساله و پنج ساله تحویل داده شده است.