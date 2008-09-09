تلاش رولینگ برای بقا در کانون توجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، این نویسنده بریتانیایی دیروز و در حاشیه دادگاه مربوط به استفاده غیرقانونی از محتوای کتابش به خبرنگاران گفت که در حال حاضر روی طرح مفصلی با نام "دایره المعارف هری پاتر" کار می کند و قصد دارد درآمد حاصل از فروش این کتاب را به خیریه اختصاص دهد.

موضوع دادگاهی که با طرح دعوای رولینگ علیه نویسنده ای با نام "استیون وندرآرک" تشکیل شده بود رسیدگی به استفاده غیرقانونی وندرآرک از محتوای کتابهای "هری پاتر" و نگارش کتابی با نام "قاموس هری پاتر" بود.

این کتاب قرار بود در 28 نوامبر سال گذشته منتشر شود اما با پخش نسخه های اولیه آن رولینگ که حاضر به تقسیم محبوبیت و البته عواید "هری پاتر" با هیچ مقام و شخصی نبود جلوی انتشار آن را گرفت و فرجام خواهی وندرآرک از رای اولیه در توقیف کتاب کار دادگاههای آن را تا امسال کشانید.

رولینگ در دادگاه انگیزه اش را از این شکایت کاملا غیرانتفاعی و تنها اقدامی برای جلوگیری از تضییع حقوق تالیف خود عنوان کرد و دادگاه هم سرانجام با استناد به نقل قولهای مستقیم و مفصل از کتابهای "هری پاتر" در کتاب وندرآرک او را مجرم شناخت.

رولینگ در پایان دادگاه از دریافت جریمه و غرامت خودداری کرد و به همه علاقمندان "هری پاتر" قول داد که به زودی دایره المعارف این کتابهای هفتگانه را به پایان برده و احتمالا در اوایل سال میلادی آینده این کتاب را روانه بازار خواهد کرد.