دستگاههای مرتبط در زمینه شناسایی بی سوادان همکاری نمی کنند

مالک مسرور در گفتگو با مهر اظهار داشت: در سرشماری سال 85 آمار مشخصات افراد بی سواد مشخص شده است اما سازمان آمار همکاری لازم را با نهضت سواد آموزی در معرفی این افراد انجام نمی دهد.

وی عنوان کرد: در صورتیکه آمار مرتبط با دستگاههای مختلف در جهت خدمات تخصصی هر سازمان داده شود می توان با دقت بیشتر و در زمان کمتری به اهداف تعیین شده برسیم.

مسرور با تاکید بر اینکه باید بی سوادی تا پایان برنامه پنج ساله از استان کرمان برچیده شود گفت: هم اکنون شناسایی بی سوادان به وسیله آموزشیاران انجام می شود که وقتگیر و به دلیل شرایط فرهنگی در برخی مناطق همراه با مشکلات فراوان برای این افراد است.

رئیس نهضت سواد آموزی استان کرمان با اشاره به لزوم تحت پوشش قرار گرفتن عشایر خاطر نشان کرد: تا کنون نهضت سواد اموزی در بحث سواد اموزی به عشایر ورود نکرده است اما در صورت لزوم و با استفاده از آمار سرشماری عشایر می توانیم در این زمینه خدمات رسانی کنیم.

وی با اشاره به بازدید دیروز استاندار کرمان از نهضت سواد آموزی کرمان گفت: بازدید دهمرده از ادارت باعث دلگرمی مدیران و کارمندان دستگاههای مختلف می شود زیرا که وی از نزدیک با مشکلات کارکنان و ادارت آشنا می شود.

مسرور عنوان کرد: با توجه به اینکه تا پایان سال جاری نهضت باید از بدنه آموزش و پرورش جدا شود با مشکلات و بحران احتمالی مواجه می شویم اما حضور استاندار و مسئولان و حمایت از نهضت سواد اموزی باعث می شود بتوانیم مشکلات را با سهولت بیشتر پشت سربگذاریم.

وی افزود: بروکراسی های موجود نمی گذارد استانداران از نزدیک با مشکلات ادارات مواجه شوند که وجود مدیریت "قدم زن" می تواند باعث انتقال سریع و صحیح مشکلات ادارت به مسئولان شود.