  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۷:۰۹

حسینی خواستار شد:

اقدام جهانی دربرابر جنایات اسرائیل در شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر

اقدام جهانی دربرابر جنایات اسرائیل در شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه با اشاره به همزمانی شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر با شصتمین سالگرد اشتغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی ضرورت اقدام جهانی در قبال جنایت های این رژیم را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی حسینی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه با  پی لی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ملاقات کرد.

حسینی ضمن تبریک انتصاب پی لی به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر، تلاش درجهت ارتقای همکاری بین المللی ، تقویت احترام به تنوع فرهنگی و فاصله گرفتن از رهیافتهای سیاسی و مبتنی بر استانداردهای دوگانه را از ضرورت های اساسی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر دانست.

وی همچنین با تشریح دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران ، آمادگی کشورمان جهت تقویت محتوایی برنامه های دفتر کمیسر عالی حقوق بشر را اعلام کرد.

پی لی کمیسر عالی حقوق بشر نیز در این دیدار با تمجید از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در زمینه گفتگوهای بین فرهنگی در حوزه حقوق بشر، آمادگی خود را جهت همکاری با جمهوری اسلامی ایران در ابعاد محتوایی و فنی آن ابراز داشت.

کد مطلب 746866

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها