اقدام جهانی دربرابر جنایات اسرائیل در شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی حسینی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه با پی لی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ملاقات کرد.

حسینی ضمن تبریک انتصاب پی لی به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر، تلاش درجهت ارتقای همکاری بین المللی ، تقویت احترام به تنوع فرهنگی و فاصله گرفتن از رهیافتهای سیاسی و مبتنی بر استانداردهای دوگانه را از ضرورت های اساسی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر دانست.

وی همچنین با تشریح دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران ، آمادگی کشورمان جهت تقویت محتوایی برنامه های دفتر کمیسر عالی حقوق بشر را اعلام کرد.

پی لی کمیسر عالی حقوق بشر نیز در این دیدار با تمجید از ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در زمینه گفتگوهای بین فرهنگی در حوزه حقوق بشر، آمادگی خود را جهت همکاری با جمهوری اسلامی ایران در ابعاد محتوایی و فنی آن ابراز داشت.