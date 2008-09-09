مسعود مرادی بازی القادسیه کویت - اوراواردز ژاپن را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرادی که در مسابقات فوتبال بازیهای المپیک 2008 پکن قضاوت سه بازی در مراحل مقدماتی و یک چهارم نهایی را برعهده داشت، از سوی کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان داور دیدار تیم‌های القادسیه کویت و اوراواردز ژاپن انتخاب شده است.

داور بین المللی فوتبال کشورمان را در امر قضاوت این بازی رضا سخندان از ایران و لویی صبحی از عراق همراهی خواهند کرد.

مسعود مرادی که روز پنجشنبه بازی پرسپولیس - مس کرمان را قضاوت خواهد کرد، صبح روز دوشنبه هفته آینده به همراه حسن کامرانی فر عازم کویت خواهد شد تا روز چهارشنبه - 27 شهریورماه در ورزشگاه اصلی شهر کویت بازی القادسیه - اوراوارزد را قضاوت کند.