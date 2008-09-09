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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۲۹

مسعود مرادی بازی القادسیه کویت - اوراواردز ژاپن را قضاوت می کند

مسعود مرادی بازی القادسیه کویت - اوراواردز ژاپن را قضاوت می کند

داور بین المللی فوتبال کشورمان بازی تیم های فوتبال القادسیه کویت و اوراواردز ژاپن در دور رفت از مرحله یک چهارم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرادی که در مسابقات فوتبال بازیهای المپیک 2008 پکن قضاوت سه بازی در مراحل مقدماتی و یک چهارم نهایی را برعهده داشت، از سوی کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان داور دیدار تیم‌های القادسیه کویت و اوراواردز ژاپن انتخاب شده است.

داور بین المللی فوتبال کشورمان را در امر قضاوت این بازی رضا سخندان از ایران و لویی صبحی از عراق همراهی خواهند کرد.

مسعود مرادی که روز پنجشنبه بازی پرسپولیس - مس کرمان را قضاوت خواهد کرد، صبح روز دوشنبه هفته آینده به همراه حسن کامرانی فر عازم کویت خواهد شد تا روز چهارشنبه - 27 شهریورماه در ورزشگاه اصلی شهر کویت بازی القادسیه - اوراوارزد را قضاوت کند.

کد مطلب 746869

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