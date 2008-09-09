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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۱۵

کتاب "احساس همدردی و زندگی اخلاقی" منتشر شد

انتشارات دانشگاه کیمبریج کتاب "احساس همدردی و زندگی اخلاقی" تألیف ژوزف دوک فیلونوویچ را روانه بازار نشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرسش محوری این کتاب آن است که چگونه احساسات ما برای دیگران رفتار ما در قبال آنها را شکل می‌دهد؟ آیا اخلاق در بادی امر موضوعی برای انتخاب عقلانی است؟

مؤلف در صدد است در قبال این پرسشها و پرسشهای مهم دیگر اخلاقی از موضع احساس‌گرایی اوان جهان مدرن حمایت کند. به نظر وی فیلسوفانی چون: شافتسبری، هاچسون، هیوم و اسمیت مواضعی موجه در قبال پرسشهای اخلاقی مهم ما اتخاذ کرده‌اند


عناوین پاره‌ای از فصول کتاب بدین قرارند: احساس همدری و نظریه اخلاقی، احساس‌گرایی بریتانیایی، احساس‌گرایی اخلاقی تعدیل شده، نظام اخلاق شافتسبری و حس اخلاقی هاچسون.

کد مطلب 746870

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