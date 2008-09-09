عبدالله گل برای مذاکرات چند منظوره فردا به آذربایجان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری "ترند" جمهوری آذربایجان با اعلام این مطلب به نقل از ناظران و کارشناسان در این کشور نوشت که عبدالله گل به منظور مذاکره در مورد دستاوردهای سفر خود به ارمنستان با مقامات آذربایجان به این کشور می آید.

"راسم موسی بیگ اف" کارشناس مستقل آذربایجانی در گفتگو با این خبرگزاری گفت:" در گفتگوهای ترکیه - روسیه، و ترکیه – ارمنستان نکات مهمی مطرح شده که به منظور مذاکره در میان گذاشتن این مسائل با رهبران آذربایجانی ضرورتی حاصل شده است".

لازم به ذکر است که عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز 6 سپتامبر به ارمنستان سفر و با سرژ سارکسیان رئیس جمهور این کشور دیدارو مذاکره کرد.

موسی بیگ اف گفت که بدون شک در گفتگوهای بین مقامات دو کشور موضوع قره باغ، منطقه ای که مورد اختلاف آذربایجان و ارمنستان می باشد هم مطرح خواهد شد.

به گزارش مهر، آذربایجان و ارمنستان بر سر حاکمیت قره باغ علیا اختلاف دارند و طرفین بارها در این باره با هم درگیر شده اند، اما درعین حال در آخرین مناقشه طی جنگی که از 1991 تا 1994 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین دو کشور به وقوع پیوست، ارمنستان کنترل آن را به دست گرفت و در نتیجه باکو کنترل خود بر قره باغ و 7 منطقه متعلق به آن را از دست داد.

در حال حاضر قریب به 14 سال است که بین دو کشور آتش بس برقرار است، در حالی که "گروه مینسک" و دیگر طرفها در حال رایزنی برای حل مناقشه هستند، اما درعین حال آذربایجان همچنان قره باغ را جزئی از خاک خود می داند و ترکیه نیز به عنوان متحد این کشور از این ادعا حمایت کرده است.

موسی بیگ اف افزود:" برای حل مناقشه فوق تا به حال در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا نتیجه به خصوصی حاصل نشده است و لذا روسیه برای نشان دادن خود بعنوان یک قدرت جهانی می خواهد ابتکار حل مناقشه را بدست بگیرد".

"آیدین میرزا زاده" معاون رئیس هیئت نمایندگی آذربایجان در پارلمان شورای اروپا نیز در باره این سفر گفت:" این سفر موارد زیادی را در خود جای داده که شامل؛ توسعه هر چه بیشتر روابط بین ترکیه و آذربایجان، مذاکره جریانات اخیر در حوزه قفقاز جنوبی، و مذاکره هر آنچه که احتمالا در گفتگوهای ایروان بدست آمده با رهبران آذربایجانی باشد.

وفا قلی زاده کارشناس مستقل نیز بر این اعتقاد است که گفتگوهای مناقشه قره باغ کوهستانی می تواند از چار چوب گروه مینسک به چارچوب " اتحادیه قفقاز " منتقل شود؛ ابتکاری که از سوی رجب طیب اردوغان پس از بحران اوستیای جنوبی پیشنهاد ارائه شد و عبدالله گل نیز برای مذاکره این موضوع به باکو می آید، اما در مسیر حل مناقشه فوق هیچ تغییر حاصل نخواهد شد".