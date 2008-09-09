موقوفات گمنام مازندران شناسایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری اوقاف استان در آمل افزود: از مسائل بسیار مهم در موقوفات استان، شناسایی موقوفات فوت شده است.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام می تواند گام موثری را در جهت جلب و جذب توریست و درآمد زایی برای موقوفات باشد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اینکه باید در ارزیابی موقوفات اهل بیت عصمت طهارت را صاحب موقوفات بدانیم، تصریح کرد: نظارت کامل بر موقوفات، حفظ ارزش موقوفات، شناسایی موقوفات و نظارت کامل بر امامزاده ها از مهمترین فعالیت های روسای ادارات است.

در این جلسه، روسا و کارشناسان ادارت و ارزیاب موقوفات نظراتی در خصوص ارزشگذاری، تنظیم اجاره تامه برای مغازه ها، زمین های موقوفه، نظارت کامل بر نحوه اجاره، ارزش گذاری طبق کاربری، ارزش گذاری بر اساس استعدادهای موقوفات بیان کردند.