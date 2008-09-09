توقف صدور مجوز برای تابلوهای تبلیغاتی در مشهد

عباس مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در راستای تدوین طرح ساماندهی تبلیغات شهری در معاونت شهرداری مقرر شد تا قبل از تدوین این طرح و اجرای آن، مجوز برای نصب تابلوی جدید در سطح شهر صادر نشود.

وی ضمن اشاره به وضعیت نامناسبی که محیط شهری به دلیل نصب تابلوهای تبلیغاتی به خود می گیرد، برای حفظ فضای ظاهری شهری و متناسب کردن آن با فضای یک کلانشهر مذهبی باید بیش از گذشته به فضا سازی محیطی اهمیت داد، گفت: همین امر موجب شد از ابتدای سال جاری، هیچ مجوزی برای نصب تابلوی جدید صادر نشود.

مقدم در ادامه از آغاز صدور مجوز برای نصب تلویزیون های شهری در نقاط مناسب از سوی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد خبر داد.

وی در بخش دیگری تصریح کرد: سال گذشته کمیته ای تحت عنوان گرافیک محیطی تشکیل شده که این کمیته در راستای وظایف تعریف شده جلساتی را برگزار کرده است.

مقدم افزود: از جمله وظایف اصلی این کمیته تصمیم گیری در مورد نصب، تغییر و جابجایی هر نوع تابلوی تبلیغاتی محیطی در سطح شهر مشهد است و مدیر تبلیغات و آرایه های شهری سازمان فرهنگی تفریحی مشهد ادامه داد: در این کمیته موافقت ضمنی برای نصب تلویزیون شهری صورت گرفته است.

وی افزود: تاکنون 2 تلویزیون شهری توسط شرکت های خصوصی و با مشارکت نهادهایی همچون آستان قدس و شهرداری منطقه 11 در سطح شهر نصب شده است از این پس نیز مقرر شده نصب تلویزیون با رعایت ضوابط و مقررات صورت گیرد.

وی در ادامه گفت: بر طبق این ضوابط نصب تلویزیون در نقاطی که باعث کور شدن سیمای شهری می شود ممنوع است همچنین تلویزیون های شهری باید در فضای باز نصب شود.

عباس مقدم در بخش پایانی سخنانش گفت: سال گذشته در 32 مناسب ملی و مذهبی بیش از 22 هزار متر مربع اکران طرح های فرهنگی در سطح شهر صورت گرفته است.