مردم مشهد در معاملات زمین و مسکن دقت کنند

غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: شهروندان باید به دلیل جلوگیری از تضییع حقوقشان با دقت بیشتر در انجام معاملات ملکی و زمین و مسکن خود را از معرض سودء استفاده دور کنند.

وی افزود: مطبوعات در کشور ما در مقاطع مختلف نقش های بسیار موثر و سازنده ای داشته اند به همین دلیل مردم ما نسبت به آنها اعتماد دارند اما گاه همین احساس اعتماد نسبت به مطالب مندرج در روزنامه ها به ویژه در بخش آگهیها مشکلات عدیده ای را هم برای شهروندان و هم برای مجموعه قضایی به وجود می آورند.

دبیر شورای قضایی ویژه شرق کشور گفت: متاسفانه برخی از شهروندان تنها به دلیل درج یک آگهی خرید و فروش زمین روزنامه به آن کاملا اعتماد می کنند و بدون تحقیق مبادرت به خرید و فروش زمین یا مسکن می کنند.

غلامحسین اسماعیلی افزود: بر اساس وظایف قانونی خود طی مکاتباتی هم از روزنامه ها خواستیم تا آگهی ها را با رعایت تمامی موازین قانونی به چاپ برسانند و هم از شهروندان گرامی می خواهیم تا هنگام خرید و فروش زمین و مسکن تحقیقات کاملی از صحت سند و همچنین اصالت مالکیت فروشنده و بقیه موارد قانونی انجام دهند.