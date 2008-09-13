تهدید اسرائیل به ترور رهبران مقاومت / دل بستن ابومازن به سراب مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر،"شائول موفاز" وزیر حمل و نقل و ارتباطات رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ سابق این رژیم تهدید کرده است این رژیم سیاست ترور رهبران و اعضای مقاومت فلسطین را از سر خواهد گرفت.



بهانه موفازعملیات دوگانه ای بود که اخیرا در نزدیک مرزهای نوار غزه و مناطق اشغالی از سوی گروهی موسم به گروههای التوحید صورت گرفت.



هر چند تهدیدهای موفاز با پاسخ قاطع گروههای مقاومت فلسطین روبرو شده و جنبش جهاد اسلامی به رژیم اشغالگر قدس درباره پیامدهای هرگونه تجاوزگری به مناطق فلسطینی هشدار داده و گردانهای مقاومت ملی شاخه نظامی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین هم هشدار داده است هر لحظه امکان دارد توافقنامه آتش بس میان گروههای فلسطینی و اسرائیل در سایه ادامه حملات اشغالگران به ملت فلسطین ازهم فروپاشد.

ابوسلیم سخنگوی این گردانها گفته است : اسرائیل با تهدیدهای روزانه خود که آتش بس را در معرض فروپاشی قرار می دهد، تمام گروههای مقاومت را وادار می کند به طور جدی درباره پایبندی به آتش بس بازنگری کنند، زیرا آتش بس در سایه بی اعتنایی اشغالگران به آن نمی تواند یک طرفه ادامه داشته باشد.

ابوسلیم تاکید کرده است نیروهای مقاومت توان پاسخگویی به هر تجاوز اسرائیل را دارند.



این در حالی است که مرکز حقوق بشر فلسطین در گزارش هفتگی خود اعلام کرده است : نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل طی هفته های اخیر حدود 55 عملیات یورش به بیشتر شهرها وروستاها واردوگاههای کرانه باختری انجام داده اند و اشغالگران در سه هفته اخیر این اقدامات را افزایش داده اند و به دهها ساختمان و منزل مسکونی حمله کرده و به صورت بی هدف به سوی شهروندان و منازل آنها آتش گشوده اند.





با وجود تهدیدهای اشغالگران قدس،ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در گفتگو با روزنامه اسرائیلی "هاآرتص" به این رژیم اشغالگر متعهد شده است از وقوع انتفاضه سوم ملت فلسطین جلوگیری خواهد کرد.



ابومازن با نادیده گرفتن حقوق مشروع ملت فلسطین از جمله حق بازگشت همه آوارگان به سرزمینهای غصب شده، بر خلاف خواسته ملت وگروههای مقاومت فلسطین، موافقت خود را با حل محدود مسئله آوارگان اعلام کرده است.



رئیس تشکیلات خودگردان گفته است از معاهده سازش اسلو که طراح آن وی بوده است، پشیمان نیست.



ابومازن گفته است : بیست سال پیش از این معاهده به صلح با اسرائیلی ها ایمان داشتم و امروز هم به آن ایمان دارم.



رئیس تشکیلات خودگردان، مقاومت ملت فلسطین بر ضد اشغالگران و غاصبان سرزمیشان را یک اشتباه خوانده و گفته است : ما در تبدیل انتفاضه به مبارزه مسلحانه اشتباه کردیم و تمام توان و امکانات خود را برای جلوگیری از شعله ور شدن آتش انتفاضه سوم به کار خواهم گرفت. ابومازن، مقاومت مسلحانه بر ضد اسرائیل را به خشونت تشبیه و تقبیح کرده است.



ایمان ابومازن به امضای معاهده سازش با اسرائیل در حالی است که وی و دیگر اعضای تیم مذاکره کننده تشکیلات بارها به بی نتیجه بودن مذاکرات اعتراف کرده اند .



گفتگوها میان رژیم اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین که در نشست آناپولیس آغاز شد؛ مدتی است به پایان خود رسیده است بدون اینکه طرفین شکست آن را اعلام کنند، البته هر یک از طرفین، دلایل خاص خود را دارند، اما حقیقت این است که هر دوی آنها نمی توانند آن را انکار کنند یا بر آن سرپوش قرار دهند.



این مذاکرات با شکست سختی روبرو شد و تداوم آن مانند یک نمایشنامه تاریک است که تل آویو می خواهد با مخفی شدن در پس آن، به بهره برداری و کسب اهداف خاص خود بپردازد.



یک تحلیلگر فلسطینی گفته است : این مذاکرات که با سقف زمانی مشخص نشده است، ما را به سمت سردرگمی و مسیر ناشناخته می کشاند و سبب افزایش حالت شکاف میان فرزندان یک ملت(فلسطین) و باز شدن راه برای نفوذ ناکامی به صفوف آن می شود و فرصتها و زمینه مناسب را برای تداوم تحمیل شرایط اسرائیل و سرقت بخشهایی از زمین که نشانه هایش در هر لحظه تغییر می کند.

مذاکرات اسرائیل و تشکیلات خودگردان علاوه بر بیهودگی و وقت کشی، به سرپوشی بر طرحهای خطرناک اسرائیل تبدیل شده است که زمین و ملت فلسطین را تهدید می کند و توان یافتن راههای مورد حمایت مردمی برای مقابله با غول شهرک سازی مستمر در قلب سرزمین فلسطین را از آن می گیرد و متاسفانه شکاف شرم آور در صحنه فلسطینی به این اقدامات غیرقانونی و غیر انسانی کمک می کند.

باید اذعان کرد که ادامه جنایتهای اسرائیل مانند غارتگری و بازداشت و شهرک سازی و نیز مشکلات سیاسی و مناقشات حزبی در این رژیم، این اطمینان و حق را به رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین نمی دهد که به نیابت از ملت فلسطین برای ادامه مذاکرات و نشستهای بیهوده در این پایتخت و آن پایتخت تا بی نهایت دل خوش کنند،زیرا این ورود بدون برنامه و نامشخص، به سود ملت فلسطین نیست.

بنابراین در سایه ادامه تجاوزات مستمر اشغالگران قدس به مناطق فلسطینی و بی اعتنایی آنها به آتش بس امضا شده و نیز با وجود اعتراف مقامهای تشکیلات خودگردان به بی نتیجه بودن مذاکرات سازش، این تشکیلات باید به اشتیاق وافر به حرکت در پس سراب پایان دهد، زیرا شرایط، حساس و خطرناک و مستلزم تصمیمات مناسب برای خروج از سردرگمی و مسیر اشتباه است.

انگیزه ها وعوامل فراوانی وجود دارد که عقب نشینی از این مذاکرات بیهوده و بی نتیجه و تلاش فوری برای برگرداندن وحدت و همبستگی به صفوف ملت فلسطین و تقویت وحدت ملی را در صحنه ای که از شکاف و دودستگی و بی اعتنایی به دیدگاهها و مواضع مردمش رنج می برد، توجیه و ضروری می کند.



در پایان باید از ابومازن که گفته است به امضای معاهده سازش با اسرائیل ایمان دارد و دیگر مذاکره کننده تشکیلات خودگردان ، باید این سؤال را پرسید که آیا زمان برای توقف مذاکرات و اعلام شکست و عقب نشینی از آن و آشتی با ملت فلسطین و درک عمق بیداری آنها فرا نرسیده است.



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گروه بین الملل: رضا مهری