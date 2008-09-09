دستگاههای جدید کارخانه شیر لرستان راه اندازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی بهرامی پیش از ظهر امروز در حاشیه افتتاح این دستگاهها، با اشاره به راه اندازی دستگاه تغلیظ آب پنیر با ظرفیت 10 هزار لیتر در ساعت در این کارخانه ، اظهار داشت: این دستگاه دارای قابلیت تغلیظ آب پنیر تا سه برابر است و در کارخانه شیر ، تولید پنیر و کنستانتره دامی کاربرد دارد .

وی با اشاره به اینکه اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 240 میلیون ریال صرف راه اندازی این دستگاه شده است ، افزود: از این میزان اعتبار 320 میلیون ریال صرف ساخت مخزن و فونداسیون دستگاه و 80 میلیون ریال صرف نصب سیستم و راه اندازی این دستگاه شده است.

رئیس کارخانه شیر پگاه استان لرستان همچنین به راه اندازی دستگاه بسته بندی ماست دبه ای در این کارخانه اشاره کرد و بیان داشت: این دستگاه با ظرفیت هزار دبه در ساعت قابلیت پر کردن انواع ظروف دو تا سه لیتر را دارد .

بهرامی ادامه داد: این دستگاه با اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است .

وی همچنین با اشاره به افتتاح دستگاه بسته بندی ماست یک کیلو و نیم ، بیان داشت: این دستگاه نیز با ظرفیت 500 تا 800 لیوان در ساعت و با صرف اعتباری بالغ بر 220 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است .

در ادامه این مراسم معاون عمرانی استانداری لرستان نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت راه اندازی دستگاه تغلیظ آب پنیر ، اظهار داشت : اگر در رابطه با پالایش و تبدیل آب پنیر اقدامی نشود ورود این آب به رودخانه ها موجب ایجاد آلودگی های شدید خواهد شد .

منوچهر فراقی با بیان اینکه کارخانه شیر لرستان فناوری تولید آب پنیر را به برخی استانهای دیگر کشور نیز صادر می کند ، یادآور شد : با نصب و راه اندازی این دستگاه در کارخانه شیر لرستان در زمانی کمتر از یکسال معادل هزینه انجام گرفته ، این کارخانه درآمد خواهد داشت .

وی با اشاره به پیشرفت های لرستان در زمینه تکنولوژی و استعدادهای این استان در رابطه به دامپروری ، یادآور شد : دولت برنامه های زیادی را برای تحت حمایت قرار دادن دامداران و ایجاد شرایط مطلوب برای آنها را در دستور کار خود دارد .