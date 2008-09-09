انتقاد بروجردی از تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاء الدین بروجردی در حاشیه جلسه امروز مجلس در جمع خبرنگاران همچنین در خصوص سفر معاون رئیس جمهور عراق به ایران بیان داشت: رابطه ما با دولت عراق یک رابطه مستمر و ویژه است که دیدارهایی در سطح رئیس جمهور و نخست وزیر بین دو کشور انجام شده بود و برقراری رابطه بین ایران و عراق نیازمند موضوع خاصی نیست و پیگیری صدها قرارداد مشترک وهمکاری بین دو کشور می تواند مهمترین موضوع برای سفر معاون رئیس جمهور عراق به ایران باشد.

نماینده مردم بروجرد با انتقاد از قرارداد امنیتی بین عراق و آمریکا یادآور شد: نمایندگان دولت عراق نسبت به این قرارداد موضع منفی دارند و آنچه را که آمریکایی ها قصد تحمیل به ملت عراق دارند را نمی پذیرند.

وی درخصوص اجرای بندهای معاهده 1975 الجزایر درسفر مقامات عراقی به ایران تاکید کرد: این مسئله کاملا حل شده و ما معضل خاصی در این زمینه نداریم.

رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درادامه درپاسخ به سئوالی درباره تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر اظهار داشت: تاکنون معضل سیاسی در رابطه با انتقال سوخت هسته ای باعث تاخیر در راه اندازی این نیروگاه شده بود و اکنون مشکلات فنی راه اندازی نیروگاه بوشهر را به تاخیر انداخته و امیدواریم این مشکلات هم به زودی حل شود.

وی در خصوص حضور مشایی درجلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز گفت: مشایی در این جلسه بارها انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام و نظرات کمیسیون مبنی بر اینکه اشغالگران متجاوز را نباید ملت یا مردم نامید، تایید کرد.

بروجردی در پاسخ به سئوال دیگری درباره احتمال ارائه اسناد مالکیت جزایر 3 گانه و سندیت نام خلیج فارس از سوی ایران به شورای همکاری خلیج فارس بیان داشت: اسناد خلیج فارس را همه دنیا در اختیار دارند و همه موظفند آن را به رسمیت بشناسند.

وی در خاتمه از کشورهای عربی خواست به واقعیت های تاریخی احترام بگذارند.