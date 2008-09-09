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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۳۹

گزارش خبرنگار مهر از چین /

رئیس سازمان بهزیستی با پارالمپیکی های کشورمان دیدار کرد

رئیس سازمان بهزیستی با پارالمپیکی های کشورمان دیدار کرد

ابوالحسن فقیه ظهر امروز با حضور در دهکده پارالمپیک چین با اعضای کاروان پارالمپیک کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به پکن،  رئیس سازمان بهزیستی همراه با مسئول امور ورزش و جمع دیگری از مسئولان این سازمان با ورزشکاران و مربیان کاروان پارالمپیک دیدار کرد.

ابوالحسن فقیه در جریان دیدار امروز خود ضمن ابراز امیدواری برای موفقیت نمایندگان ایران در مسابقات پارالمپیک اظهارداشت: "امیدوارم ورزش جانبازان و معلولان در آینده ای نزدیک با حمایت بیشتری از سوی سازمان بهزیستی همراه شود."

رئیس سازمان بهزیستی که دو ماه پیش با مسئولان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان قراردادی مبنی بر همکاری های فی مابین منعقد کرد، در جریان دیدار صبح امروز خود به هریک از ورزشکاران و مربیان حاضر در کاروان پارالمپیک ایران هدایایی نقدی اهدا کرد.

کد مطلب 746893

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