رئیس سازمان بهزیستی با پارالمپیکی های کشورمان دیدار کرد

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به پکن، رئیس سازمان بهزیستی همراه با مسئول امور ورزش و جمع دیگری از مسئولان این سازمان با ورزشکاران و مربیان کاروان پارالمپیک دیدار کرد.

ابوالحسن فقیه در جریان دیدار امروز خود ضمن ابراز امیدواری برای موفقیت نمایندگان ایران در مسابقات پارالمپیک اظهارداشت: "امیدوارم ورزش جانبازان و معلولان در آینده ای نزدیک با حمایت بیشتری از سوی سازمان بهزیستی همراه شود."

رئیس سازمان بهزیستی که دو ماه پیش با مسئولان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان قراردادی مبنی بر همکاری های فی مابین منعقد کرد، در جریان دیدار صبح امروز خود به هریک از ورزشکاران و مربیان حاضر در کاروان پارالمپیک ایران هدایایی نقدی اهدا کرد.