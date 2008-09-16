پارک 15 هزار متری فردوسیه شهریار افتتاح می شود

حسین رنجی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: عملیات اجرایی احداث پارک 15 هزار متری ولیعصر فردوسیه شهریار هم اکنون آغاز شده است و تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: در این پارک علاوه بر وسایل بازی کودکان، انواع وسایل ورزشی مخصوص بزرگسالان نصب شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: فضای 15 هزار متری پارک دارای زمین اسکیت، زمین چمن مصنوعی، آلاچیق و محل تجمع خانواده هاست و خارج از این محدوده نیز فضایی به احداث مجتمع تجاری و تالار اختصاص داده می شود.

رنجی بیان داشت: از فضای 15 هزار متری پارک ولیعصر شهر فردوسیه شهریار، 10 هزار متر آن فضای سبز است.

شهردار فردوسیه شهریار عنوان کرد: هم اکنون سرانه فضای سبز فردوسیه 11 متر مربع است که این پارک به منظور افزایش سرانه فضای سبز و غنی کردن محیطهای تفریحی این شهر به بهره برداری می رسد.

وی متذکر شد: همچنین علاوه بر پارک ولیعصر، پنج پارک محلی دیگر نیز در سال جاری به بهره برداری می رسد.

این مسئول یادآور شد: به منظور کاهش هزینه ها طبق برنامه ریزی قرار بود احداث پارک توسط خود شهرداری انجام شود که با اختصاص اعتبار لازم، پیمانکار تعیین و عملیات احداث پروژه تا پایان امسال اجرا خواهد شد.