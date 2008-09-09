105 پروژه آموزشی و پرورشی در فارس افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد دست نیان ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این پروژه با ظرفیت 475 کلاس درس و 23 باب فضای پرورشی شامل نمازخانه، خوابگاه شبانه روزی، سالن ورزشی و اجتماعات در 71هزار متر مربع زیربنا ساخته شده است.

وی اعتبار این پروژه ها را بالغ بر 260میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: 23 باب از این مراکز در قالب 100کلاس در 15هزار متر مربع زیربنا پیش از این افتتاح شده و 82باب فضای آموزش و پرورشی دیگر نیز برای بهره برداری آموزشی جهت سال تحصیلی جدید آماده خواهد بود.

مدیر کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس فارس در عین حال کمبود اعتبارات را از جمله موانع تامین تجهیزات مورد نیاز این فضاها دانست و افزود: علاوه بر این پروژه ها، حدود 400طرح آموزشی با ظرفیت دو هزار و 100کلاس درس در اقصا نقاط استان فارس با استفاده از اعتبارات ملی و استانی در حال اجرا بوده که به خاطر عدم تامین بودجه از محل اعتبارات استانی حدود 100پروژه آن برای ادامه کار با مشکل مواجه است.

دست نیان همچنین با اشاره به بهره گیری از توان فنی کارشناسان و پیمانکاران برای شروع به کار مقاوم سازی مدارس غیر استاندارد در فارس گفت: باتوجه به تخصیص اعتبارات ملی مورد نیاز برای بازسازی ومقاوم سازی مدارس از سال 85 تاکنون حدود یک هزار کلاس درس قدیمی و تخریبی را این اداره کل در نقاط مختلف استان فارس بازسازی کرده و در سال جاری نیز کار بازسازی یک هزار و 400 کلاس درس آغاز شده که تا مهر ماه سال 88 به بهره برداری می رسد.

وی میزان اعتبارات این اداره کل را از محل اعتبارات ملی و استانی، نفت و گاز و اعتبارات ویژه از محل سفر مقام معظم رهبری تا نیمه اول امسال بالغ بر 620میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: علاوه بر این خیرین مدرسه ساز نیز در دهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز تعهد احداث چندین فضای آموزش را اعلام کرده اند.