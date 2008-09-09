35 باند مواد مخدر در لرستان متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، سردار قاسم نصری ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران حوزه انتظامی رسانه های استان ، اظهار داشت : همچنین در این مدت بیش از 670 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف و ظبط شد .

وی تصریح کرد : همچنین در راستای مبارزه با مواد مخدر بیش از یک هزار نفر از عوامل فروش و توزیع مواد مخدر در استان دستگیر شدند .

سردار نصری یادآور شد : میزان کشف مواد مخدر در 5 ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 105 درصدی برخوردار بوده است .

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت های پلیس اطلاعات استان اشاره کرد و افزود : از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 540 قبضه انواع سلاح در سطح استان کشف و ظبط شد .

وی نزاع های دسته جمعی و استفاده از سلاح را یکی از علل ناامنی در جامعه دانست و خاطر نشان کرد : لرستان در بحث کاهش تعداد نزاع های دسته جمعی از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است .

سردار نصری همچنین از اجرای برنامه هایی برای جمع آوری سلاح های غیر مجاز در استان خبر داد .