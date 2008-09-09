به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ حسین ذوالفقاری صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: 50 درصد از قتلهای کشور بدون زمینه قبلی و بیشتر به علت عصبانیتهای لحظه ای رخ می دهد.

وی ادامه داد: 26 درصد قتلها به وسیله سلاح گرم ، 40 درصد وسیله سلاح سرد، 50 درصد در اثر ضرب و جرح ، 10 درصد در اثر خفه کردن، 5/5 درصد سایر موارد و 3 درصد نامعلوم بوده است.

جانشین فرماندهی ناجا با اعلام اینکه 15 درصد قتلهای به وقوع پیوسته کشور با موضوعات اخلاقی ، 31 درصد نزاع ، 3 درصد در اثر سرقت ، 15 درصد به علت اختلافات خانوادگی ، 26 درصد نامعلوم و 9 درصد سایر موارد بوده است.

وی همچنین مجموعه افراد به قتل رسیده در سال 87 را 26 درصد مربوط به زنان و 77 درصد مربوط به مردان دانست و گفت: 48 درصد قتلها مربوط به استانهای فارس، خوزستان، استان تهران، تهران بزرگ، سیستان و بلوچستان، اصفهان بوده است.

ذوالفقاری در رابطه با ارائه آمار عملکرد 5 ماه گذشته نیروی انتظامی کشور گفت: در مجموع 34 درصد کاهش سرقت مسلحانه، 67 درصد کاهش سرقت از بانک، 6 درصد کاهش سرقت اتومبیل، 8 درصد کاهش سرقت منزل، 12 درصد کاهش سرقت از مغازه، 6 درصد کاهش آدم ربایی و گروگانگیری داشته ایم و تنها در مورد قتل با 2 درصد افزایش مواجه بودیم.

وی در رابطه با کشفیات مواد مخدر گفت: طی 5 ماه گذشته کشفیات 250 تن مواد مخدر با 27 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته ایم.

جانشین فرماندهی ناجا کل 64 درصد از سرقتهای کشور را مربوط به 5 استان اصفهان، خراسان رضوی، تهران، فارس و تهران بزرگ دانست و گفت: بیش از 55 درصد از سرقتهای مهم در تهران بزرگ، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و استان تهران به وقوع پیوسته است.

ذوالفقاری در رابطه با 52 درصد جرایم اخلاقی کشور گفت: این جرایم در 6 استان کرمانشاه، تهران بزرگ، گیلان، خراسان رضوی، استان تهران و کرمان روی داده است.

وی همچنین در رابطه با قتلهایی که با انگیزه های ناموسی صورت گرفته گفت: طی 5 ماه گذشته 7 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در قتلهای ناموسی داشته ایم و قتلهای که توسط بستگان و آشنایان صورت گرفته 30 درصد از کل قتلهای به وقوع پیوسته 5 ماه گذشته را به خود اختصاص داده است.

جانشین فرماندهی ناجا در رابطه با نرخ قتل در کشور گفت: در حال حاضر نرخ قتل در کشور 8/2 در یک صد هزار نفر است و ایلام با 6/6 درصد بیشترین و خراسان جنوبی 5 هزارم کمترین نرخ قتل را دارا بوده است.

ذوالفقاری با اعلام اینکه روزانه به طور میانگین 6 قتل در کشور به وقوع می پیوندد، افزود: از نظر نرخ قتل در دنیا رتبه پنجاهم و از نظر کشف قتل و دستگیری قاتل رتبه بیست و هفتم جهان را دارا هستیم.

وی در رابطه با درگیری پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر در 5 ماهه گذشته گفت: طی درگیریهای این مدت 178 نفر از قاچاقچیان کشته شدند و 7 نفر از ماموران نیروی انتظامی به شهادت رسیدند.

جانشین فرماندهی ناجا در رابطه با کشف قرصهای روانگردان و مواد مخدر صنعتی گفت : طی 5 ماهه گذشته آمپول با 147 درصد افزایش، قرصهای روانگردان با 382 درصد افزایش و شیشه با 231 درصد افزایش،هروئین با 11 درصد کاهش و کراک با 11 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته رو بوده است.

ذوالفقاری قیمت تریاک را 3 درصد افزایش مثقالی 4 هزار و 800 تومان ذکر کرد.

وی در رابطه با مهلت تعویض پلاکهای خودرو فاقد پلاک ملی گفت: این خودروها تا پایان شهریور ماه مهلت تعویض پلاک دارند در غیر این صورت خودروهای بالای مدل 57 توقیف می شود.

جانشین فرماندهی ناجا گفت: تا کنون 8 میلیون و 779 هزار و 817 خودرو پلاک ایران دریافت کرده اند و پیش بینی می کنیم بیش از 1 میلیون و 600 هزار خودرو پلاک دریافت نکرده اند.

ذوالفقاری در رابطه با توقیف خودرو و موتورسیکلت گفت: به قوه قضائیه پیشنهاد شده است خودروها و موتورسیکلت که توسط پلیس توقیف می شود و صاحبان آن برای بازپس گیری آنها اقدام نمی کنند در اختیار ستاد تملک املاک قرار گیرد تا صاحبان آن حتی پس از سالها بتوانند هزینه خودرو و یا موتورسیکلت خود را باز پس گیرند.

وی در رابطه با تعداد خودروهای توقیف شده در 5 ماه اول سال جاری گفت: تعداد 219 هزار و 772 خودرو به علت عدم پلاک،مختوش بودن پلاک و حرکت با سرعت غیر مجاز، انحراف به چپ، سبقت غیر مجاز، حرکتهای مخاطره آمیز، آلودگی صوتی و مزاحمت توقیف شده اند.

جانشین فرماندهی ناجا تعداد موتورسیلکتهای توقیف شده را 580 موتورسیکلت با 33 درصد افزایش ذکر کرد و گفت: علت توقیف موتورسیکلتها رعایت نکردن قوانین راهنمایی ورانندگی بوده است.

ذوالفقاری در رابطه با ماه مبارک رمضان گفت: در این ماه در خصوص ناهنجاریها و جرایم بین 6 تا 24 درصد در کل کشور کاهش داشته ایم و قتل نیز 32 درصد درماه رمضان کاهش داشته است.

وی با اعلام اینکه از اول ماه رمضان 6 هزار نفر اقدام به روزه خواری در ملاء عام کرده بودند گفت: به این افراد توسط پلیس تذکر داده شده است.

جانشین فرماندهی ناجا در رابطه با پیشگیری از جرایم در کشور گفت: به هر استان ابلاغ شده است تا یک شهر نمونه به عنوان شهری که توانسته است در پیشگیری از جرایم موفق باشد معرفی کنند.

وی با اعلام این خبر که تمام کارکنان دولت ظرف 2 سال آموزش پیشگیری از جرایم را می بینند گفت: از اول دی ماه تمام کارکنان دولت روزانه 2 ساعت آموزش پیشگیری از جرایم را به دو صورت تخصصی وغیر تخصصی می بینند.

ذوالفقاری گفت: از اول مهر ماه کارکنان دولت در استان کرمان به صورت آزمایشی تحت آموزش قرار می گیرند.

وی در رابطه با بازگشایی مدارس گفت: کسانی که بخواهند در مسیر رفت و آمد دانش آموزان امنیت آنها را به خطر بیاندازند پلیس با آنها به شدت برخورد می کند.