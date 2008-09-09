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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۲۲

عضو هیئت رئیسه مجلس:

هنوز تکلیف استیضاح وزیر آموزش و پرورش معلوم نیست

هنوز تکلیف استیضاح وزیر آموزش و پرورش معلوم نیست

غفوری فرد که مسئول تعیین تکلیف استیضاح وزیر آموزش و پرورش است، گفت: هنوز تکلیف این قضیه مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر حسن غفوری فرد عضو هیئت رئیسه مجلس در حاشیه برگزاری جلسه فراکسیون اصولگرایان در جمع خبرنگاران گفت: هنوز در این رابطه تصمیمی گرفته نشده است.

قبل از پایان جلسه علنی امروز برخی از امضا کنندگان طرح استیضاح علی احمدی وزیر آموزش و پرورش همچنان بر انجام استیضاح تاکید داشتند و در حالی که هیئت رئیسه خروج این طرح را از دستور کار روز چهارشنبه مجلس اعلام کرد اما به دلیل اعتراض تعدادی از امضان کنندگان طرح، لاریجانی از غفوری فرد خواسته بود در مدت نیم ساعت تکلیف استیضاح را مشخص کند تا مشخص شود آیا طرح استیضاح برای مطرح شدن در جلسه روز چهارشنبه تعداد امضای لازم را دارد یا خیر.

 

کد مطلب 746924

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