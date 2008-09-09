  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۴۶

در صورت شکست توافقنامه امنیتی؛

احتمال کودتای نظامی بوش علیه مالکی وجود دارد

احتمال کودتای نظامی بوش علیه مالکی وجود دارد

منابع آگاه سیاسی عراق فاش کردند: در صورت شکست آمریکا در به نتیجه رساندن توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن، کاخ سفید دست به کودتای نظامی علیه دولت عراق می زند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البینه الجدیده، منابع آگاه سیاسی در پاسخ به پرسشی مبنی بر وقوع کودتای نظامی در عراق، وقوع این امر را بعید ندانستند.

به گفته این منابع وقوع کودتای نظامی در عراق با توجه به شواهد و قرائن موجود نزدیک است و کشورهای غربی نیز زمینه موفقیت چنین کودتایی را فراهم می کنند.

این منابع درعین حال تاکید کردند: آمریکا ممکن است پوششی را برای وقوع کودتای نظامی درعراق ایجاد کند اما دست به چنین کاری نمی زند مگر بعد از شکست توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن.

این درحالی است که چندی پیش عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق نیز وقوع کودتای نظامی را در این کشور بعید ندانست.

از سوی دیگر، منابع سیاسی و دیپلماتیک بلندپایه عراقی از تلاش بعثی ها و صدامیون برای به راه انداختن کودتای سفید علیه دولت نوری المالکی پرده برداشتند.

کد مطلب 746926

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها