احتمال کودتای نظامی بوش علیه مالکی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البینه الجدیده، منابع آگاه سیاسی در پاسخ به پرسشی مبنی بر وقوع کودتای نظامی در عراق، وقوع این امر را بعید ندانستند.

به گفته این منابع وقوع کودتای نظامی در عراق با توجه به شواهد و قرائن موجود نزدیک است و کشورهای غربی نیز زمینه موفقیت چنین کودتایی را فراهم می کنند.

این منابع درعین حال تاکید کردند: آمریکا ممکن است پوششی را برای وقوع کودتای نظامی درعراق ایجاد کند اما دست به چنین کاری نمی زند مگر بعد از شکست توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن.

این درحالی است که چندی پیش عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق نیز وقوع کودتای نظامی را در این کشور بعید ندانست.

از سوی دیگر، منابع سیاسی و دیپلماتیک بلندپایه عراقی از تلاش بعثی ها و صدامیون برای به راه انداختن کودتای سفید علیه دولت نوری المالکی پرده برداشتند.