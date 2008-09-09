ابومازن به دیدار بوش می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، این دیدار در کاخ سفید و نه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد.

منابع آگاه افزودند: زمان بیست و دوم تا بیست و ششم ماه جاری برای مذاکرات فلسطینی اسرائیلی بسیار حساس خواهد بود.

"کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا نیز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با "احمد قریع" رئیس هیئت مذاکره کننده فلسطینی دیدار خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی و رئیس هیئت مذاکره کننده اسرائیلی در سایه تشکیل کابینه جدید در صورت پیروزی خویش در انتخابات درون حزبی کادیما در هفدهم ماه جاری؛ برای دیدار با رایس وارد آمریکا خواهد شد یا خیر.